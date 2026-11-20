La Policía de Carabineros ha jubilado a 37 animales de servicio tras años de trabajo en operaciones de seguridad, incluyendo al legendario Toro, un Golden Retriever que se convirtió en objetivo de organizaciones criminales por su efectividad contra el narcotráfico.

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Toro, de ocho años, alcanzó tal nivel de éxito en la detección de estupefacientes en el Valle y Norte del Cauca que los narcotraficantes pusieron precio a su cabeza.

Su desempeño fue tan destacado que la institución le asignó tres escoltas para garantizar su protección durante sus últimos meses de servicio activo.

La historia de ‘Toro, el canino de la Policía que se jubiló

El canino se distinguió como el perro que más dosis de sustancias ilegales ha incautado en el tráfico local de estupefacientes.

Su trabajo no pasó desapercibido para las autoridades internacionales. Toro cuenta con certificación de la Embajada de Estados Unidos, reconocimiento que avala su preparación y eficacia en operaciones antinarcóticos.

"Es un canino enfocado en su trabajo, disciplinado y muy bueno en lo que hace", señaló su guía canino, el intendente Eysner Jawer, quien decidió adoptar a ‘Toro’ y llevarlo a su hogar tras la jubilación.

Esta decisión garantiza que el animal permanezca con quien fue su compañero durante años de operaciones.

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Así fue la ceremonia de jubilación de los animalitos de la Policía

La ceremonia de jubilación se realizó en el marco de la celebración de los 20 años de la Policía de Carabineros.

Junto a Toro se retiraron otros 20 perros, 15 caballos y una mula, todos destinados a nuevas familias cuidadosamente seleccionadas.

Las familias adoptantes se sometieron a un riguroso proceso de selección que incluyó entrevistas y visitas domiciliarias.

Este procedimiento busca asegurar que los animales jubilados reciban el cuidado y amor que merecen tras su servicio a la comunidad.

Los 37 animales cumplieron diversas funciones durante su vida activa, desde detección de sustancias ilícitas hasta labores de patrullaje y control del orden público.

Su retiro representa el reconocimiento institucional a años de trabajo que contribuyeron significativamente a la seguridad ciudadana.

La jubilación de estos animales refleja el compromiso de las instituciones policiales con el bienestar de sus integrantes de cuatro patas.

Después de años dedicados a proteger a la población, estos 21 caninos, 15 equinos y un mular iniciarán una nueva etapa en hogares donde recibirán los cuidados propios de su merecido descanso.