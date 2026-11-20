Nueve meses han transcurrido tras el trágico accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y demás integrantes de su equipo de trabajo, quienes fallecieron en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Tras el lamentable deceso, decenas de fanáticos han insistido en el lanzamiento del amplio repertorio musical que el hombre habría dejado grabado en vida. Así lo confirmó su hermana Lina Jiménez, quien aseguró que su hermano no solo escribió ya que también dejó grabadas y producidas varias de sus canciones.

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¿Cuál será la nueva canción de Yeison Jiménez?

‘Hablando claro’ será el próximo lanzamiento del artista que se estrenará el 27 de noviembre del 2026. Así fue anunciada por medio de su cuenta oficial de Instagram en donde también compartieron un fragmento de la canción y un clip en donde se le observó compartiendo en tarima junto a su fanaticada.

“Gracias, Yeison, porque incluso en tu ausencia sigues encontrando la manera de llegar a nuestros corazones. Hoy tenemos una vez más tu voz acompañándonos y recordándonos cuánto amabas la música y todo lo que soñaste construir con ella. Te prometemos que vamos a seguir cantando tus canciones y cuidando eso que construiste con tanto esfuerzo y amor”, se lee en la publicación.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos exaltaron su admiración por la sólida carrera que el hombre construyó y que, pese a su partida, sigue alimentando con su música.

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Dinámica para aparecer en el videoclip de Yeison Jiménez

Como parte de la campaña de expectativa de la nueva canción del artista, los integrantes de su banda incentivaron a sus fanáticos para grabarse interpretando el fragmento de la melodía y usar los hashtags asignados para participar y poder ser parte del videoclip oficial de la melodía.

Los videos tendrán que ser publicados en distintas redes sociales como Instagram y TikTok y desde allí serán seleccionados.