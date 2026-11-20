La costa Caribe se vistió de fiesta futbolera para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

Con un ambiente que recuerda la alegría del Carnaval, Barranquilla se prepara para ser protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes del continente, programado para las 5:00 de la tarde en el remodelado Estadio Metropolitano.

Miles de hinchas argentinos y brasileños llegaron a la región caribe colombiana días antes del encuentro, convirtiendo a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en escenarios de celebración.

El banderazo de Boca Juniors en Cartagena

El banderazo de Boca Juniors en Cartagena marcó uno de los momentos más emotivos de la previa.

La emblemática Torre del Reloj se iluminó con los colores amarillo y azul del club argentino, mientras cientos de hinchas celebraban en el centro histórico de la ciudad.

La hospitalidad colombiana ha sido destacada por los visitantes:

"Muy contento con cómo nos recibió la gente, la verdad, nos sentimos como en casa. Muy lindo el lugar, hay mucha hospitalidad por parte de los colombianos", expresó un hincha argentino.

Les recomiendo a los argentinos que vengan a Colombia y a Cartagena.

Final de la Copa Sudamericana tendrá representación colombiana

El encuentro tendrá representación colombiana en ambos equipos. Por el lado de Boca Juniors estarán el arquero Álvaro Montero y Sebastián Villa, mientras que Kevin Castaño y Mateo Casierra defenderán los colores del Atlético Mineiro. Esta será la octava ocasión en que argentinos y brasileños se enfrentan en una final continental.

El impacto económico de este evento ha sido significativo para la región. Los visitantes han aprovechado su estadía para recorrer las playas, el centro histórico de Cartagena y la zona insular.

El fútbol demuestra una vez más su capacidad de unir culturas y acortar distancias. La mezcla de hinchas de diferentes nacionalidades en las calles de la costa colombiana refleja la esencia de este deporte que trasciende fronteras y rivalidades durante 90 minutos de juego.