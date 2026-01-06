Dávinson Sánchez alborotó El Campín: así fue el primer gol de Colombia ante Costa Rica

La Selección Colombia encontró rápidamente la recompensa a su buen inicio de partido frente a Costa Rica. En el encuentro amistoso que sirve como despedida de la Tricolor antes de viajar al Mundial de 2026, Dávinson Sánchez fue el encargado de abrir el marcador y encender la fiesta en el estadio El Campín de Bogotá.

El defensor central apareció en el minuto 17 para marcar el 1-0 parcial y desatar la celebración de los miles de aficionados que acompañaron al equipo de Néstor Lorenzo en su último compromiso en territorio colombiano antes de la Copa del Mundo.

Así fue el gol de Dávinson Sánchez

La anotación nació de una de las fórmulas que más réditos le ha dado a Colombia en los últimos años como lo es la pelota quieta. Luis Díaz ejecutó un tiro de esquina desde el sector de occidental norte y envió un centro preciso al corazón del área.

Allí apareció Dávinson Sánchez, quien ganó en el juego aéreo y conectó un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero costarricense. El balón terminó en el fondo de la red y provocó una explosión de alegría en las tribunas de El Campín.

El defensor volvió a demostrar una de sus principales fortalezas: el poderío en el juego aéreo, una característica que lo ha convertido en una pieza importante tanto en la Selección Colombia como en los clubes donde ha desarrollado su carrera.

Colombia busca llegar en confianza al Mundial

Más allá del resultado, el compromiso ante Costa Rica representa una oportunidad para que Néstor Lorenzo ajuste detalles antes del debut mundialista. Para este encuentro, Colombia formó con Camilo Vargas; Santiago Arias, Willer Ditta, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jorge Carrascal y Carlos Gómez; Luis Díaz y Juan Camilo Hernández.

El amistoso también sirve para evaluar alternativas dentro del plantel y dar minutos a futbolistas que podrían tener un papel importante durante el torneo.

Mientras la afición disfruta de una verdadera fiesta en Bogotá, Colombia continúa afinando su funcionamiento con la ilusión de llegar en gran nivel al Mundial de 2026. El partido puede seguirse en vivo a través de la señal del Canal RCN.