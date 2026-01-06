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¿La misma para el Mundial? La formación titular de Colombia para enfrentar a Costa Rica en Bogotá

La Selección Colombia confirmó alineación titular para enfrentar a Costa Rica este lunes 1 de junio en el estadio El Campín, en lo que será su juego de despedida antes de partir al Mundial.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
04:50 p. m.
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La Selección Colombiadisputa este lunes 1 de junio su último partido antes de viajar al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se mide a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en un compromiso que servirá como despedida ante la afición colombiana y como una de las últimas pruebas para definir detalles de cara a la cita orbital.

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Aunque muchos esperaban ver el once que podría debutar en el Mundial, la alineación elegida por el entrenador deja entrever que el objetivo principal es observar alternativas y evaluar variantes dentro de la plantilla.

La alineación titular de Colombia ante Costa Rica

Para el amistoso frente a los costarricenses, Colombia saltará al terreno de juego con Camilo Vargas en el arco; Santiago Arias, Willer Ditta, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en defensa; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jorge Carrascal y Carlos Gómez en el mediocampo; mientras que Luis Díaz y Juan Camilo Hernández liderarán el ataque.

La presencia de varios futbolistas que habitualmente no son titulares refleja la intención de Néstor Lorenzo de ampliar el abanico de opciones para el Mundial.

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Más que consolidar un equipo base, el cuerpo técnico busca respuestas de jugadores que podrían ser importantes durante el torneo, especialmente cuando lleguen las rotaciones o se presenten imprevistos.

Al tratarse de un encuentro amistoso, también se espera que el seleccionador realice múltiples modificaciones a lo largo del partido para observar diferentes sociedades y comportamientos tácticos.

Una fiesta completa antes del viaje al Mundial

Más allá de lo deportivo, la jornada en Bogotá tendrá un ambiente especial. Miles de aficionados acompañarán a la Tricolor en su despedida antes del viaje hacia Norteamérica, donde buscará ser protagonista en la Copa del Mundo.

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El evento incluirá además presentaciones musicales de artistas como Juan Palau, Morat y Carlos Vives, convirtiendo la noche en una verdadera celebración para los seguidores de la selección.

Para quienes no consiguieron entrada, la transmisión estará disponible por el Canal RCN desde las 4:00 p.m. El balón rodará a la 6:00 p.m. y también lo pueden ver por el canal de YouTube y en la app del Canal RCN.

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