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🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Costa Rica: siga en directo el partido de despedida de la selección

🔴 EN VIVO 🔴 La Selección Colombia enfrenta a Costa Rica en El Campín en su partido de despedida antes del Mundial 2026. Siga aquí todos los detalles del encuentro.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
03:08 p. m.
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La Selección Colombia afronta este lunes 1 de junio uno de los partidos más especiales de su calendario reciente. Antes de emprender su viaje hacia Norteamérica para disputar el Mundial de 2026, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se despide de su afición en Bogotá con un encuentro amistoso frente a Costa Rica.

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El compromiso se disputa en el estadio Nemesio Camacho El Campín y representa la última oportunidad para que los aficionados colombianos vean en acción a los jugadores de La Tricolor antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

Selección Colombia se despide de su gente antes del Mundial

La pelota comenzará a rodar a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en un escenario que contará con más de 25.000 espectadores en las tribunas. Aunque se trata de un amistoso, el encuentro tiene una carga emocional importante tanto para los jugadores como para los seguidores de la selección.

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Los hinchas podrán acompañar a referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Daniel Muñoz, quienes en las próximas horas se concentrarán en el reto mundialista.

El partido también servirá para que el cuerpo técnico ajuste detalles y observe el estado del grupo antes del debut en el torneo.

La jornada tendrá además un componente de entretenimiento para el público asistente, con la presentación de la banda bogotana Morat durante la programación especial preparada para despedir al combinado nacional.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Costa Rica?

Quienes no lograron conseguir entrada para El Campín podrán seguir todas las emociones del compromiso desde casa. La transmisión en vivo estará disponible a través del Canal RCN, cuya programación especial comenzará desde las 4:00 p.m. con información, análisis y el ambiente previo al encuentro.

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Además, los aficionados también podrán seguir el partido mediante la aplicación oficial del Canal RCN y por medio de la señal alterna disponible en YouTube.

Colombia y Costa Rica protagonizan así una cita especial que marcará el cierre de la preparación de La Tricolor antes de emprender el sueño mundialista en 2026.

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