Pésima y sorpresiva noticia de James Rodríguez en Minnesota: primera lesión

Las primeras noticias sobre el inicio de la etapa de James Rodríguez con el Minnesota United FC no han sido las mejores. Este viernes 6 de marzo se conoció que el mediocampista colombiano presentó una molestia física durante una sesión de entrenamiento, situación que encendió las alarmas dentro del club estadounidense, especialmente porque el jugador aún no ha debutado oficialmente con su nuevo equipo.

La información fue confirmada por el propio cuerpo técnico del conjunto norteamericano, que reveló que el cucuteño no pudo completar la práctica más reciente debido a un problema físico que deberá ser evaluado en detalle por el departamento médico. La noticia genera preocupación entre los aficionados del equipo y también entre los seguidores del futbolista colombiano, quienes esperaban verlo debutar en los próximos días dentro de la Major League Soccer.

La molestia física que encendió las alarmas

Durante la jornada de entrenamiento previa al próximo compromiso del equipo, James Rodríguez tuvo que retirarse antes de finalizar la práctica. Según explicó el entrenador del club, Cameron Knowles, el jugador presentó una molestia que obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones.

“James Rodríguez no pudo terminar el entrenamiento por una molestia física. Por eso su debut con Minnesota United para el partido de mañana está en duda”, expresó el entrenador al referirse a la situación del mediocampista colombiano.

Tras conocerse esta información, el cuerpo médico del club inició las evaluaciones correspondientes para determinar la gravedad de la molestia y definir si el jugador puede ser tenido en cuenta para el próximo compromiso del equipo.

Aunque por ahora no se ha confirmado el tipo de lesión ni el tiempo de recuperación que podría necesitar el futbolista, la noticia sorprendió debido a que el colombiano apenas se encuentra en la fase inicial de su adaptación al equipo.

El debut frente a Nashville está en riesgo

El próximo reto de Minnesota United será ante Nashville SC, en un partido programado para este sábado 7 de marzo a partir de las 8:30 p.m. (hora de Colombia). Este encuentro aparecía en el calendario como la oportunidad ideal para que James Rodríguez tuviera sus primeros minutos oficiales con el club.

Sin embargo, tras lo ocurrido en el entrenamiento, su presencia en ese compromiso quedó en duda. Incluso dentro del entorno del equipo existe la posibilidad de que el mediocampista no sea convocado para evitar riesgos y permitir una recuperación completa.

La situación representa un inicio inesperado para el colombiano en su aventura en la MLS. Los aficionados del Minnesota United esperaban con expectativa el debut de uno de los futbolistas sudamericanos más reconocidos de la última década, pero ahora deberán esperar la evolución física del jugador.

Por el momento, el cuerpo técnico mantiene cautela mientras se completan las evaluaciones médicas que determinarán cuándo podrá finalmente hacer su estreno con el equipo estadounidense.