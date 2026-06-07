CANAL RCN
Deportes

Esta es la temida tendencia que tendría que romper Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Colombia y Suiza se medirán en el Estadio BC Place Vancouver, en la tarde del 7 de julio.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 06 de 2026
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hasta el momento, se han disputado cinco partidos de octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que han avanzado son Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España.

En los encuentros que ya se han llevado a cabo, dos selecciones sudamericanas han tenido actividad y han quedado eliminadas.

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?
RELACIONADO

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

Se trata de Paraguay, que perdió 1-0 vs. Francia, y Brasil, que cayó 2-1 con Noruega tras un performance magistral de Erling Haaland.

¿Cuáles han sido las coincidencias en esas dos eliminaciones y cuál es la temida tendencia que tendría que romper Colombia vs. Suiza?

Esta es la temida tendencia que tendría que romper Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Por ahora, las dos selecciones sudamericanas que han enfrentado a rivales europeos en los octavos de final le han dicho adiós a la competencia.

En consecuencia, si la Selección Colombia quiere avanzar a los cuartos de final del certamen, debe cambiar esa tendencia e imponerse ante Suiza.

Tanto la 'tricolor' como Suiza sumaron 7 puntos en la fase de grupos de la Copa del Mundo y quedaron en el primer lugar.

Además, Colombia eliminó a Ghana en los dieciseisavos de final tras ganar 1-0 y Suiza dejó en el camino a Argelia luego de imponerse 2-0.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre la Selección Colombia vs. la Selección de Suiza será el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde.

Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
RELACIONADO

Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Los dos equipos llegarán al Estadio BC Place Vancouver para encontrarse frente a frente y luchar por el último cupo a los cuartos de final del Mundial.

Además, este encuentro será transmitido en vivo por la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Las desgarradoras lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026

Selección Colombia

Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Selección de Bélgica

¡Bélgica tomó CONTUNDENTE decisión a horas del partido vs. EE.UU. tras habilitación de Balogun!

Otras Noticias

Selección Colombia

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

La 'tricolor' se medirá frente a Suiza el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde.

Esmad

Ministro de Defensa designado, Jorge Mora, anuncia que volverá el ESMAD

El general (r) Jorge Mora sostuvo que se derogará el decreto que creó la UNDMO y volverá el ESMAD.

Donald Trump

Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto

Pensiones

¡Atención prepensionados! Ley ratifica por cuánto tiempo es ilegal que lo despidan en Colombia

Cuidado personal

Estudio reveló que algunas personas desarrollan ansiedad al ver jugar a la Selección