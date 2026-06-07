Hasta el momento, se han disputado cinco partidos de octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que han avanzado son Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra y España.

En los encuentros que ya se han llevado a cabo, dos selecciones sudamericanas han tenido actividad y han quedado eliminadas.

Se trata de Paraguay, que perdió 1-0 vs. Francia, y Brasil, que cayó 2-1 con Noruega tras un performance magistral de Erling Haaland.

¿Cuáles han sido las coincidencias en esas dos eliminaciones y cuál es la temida tendencia que tendría que romper Colombia vs. Suiza?

Esta es la temida tendencia que tendría que romper Colombia vs. Suiza, en el Mundial 2026

Por ahora, las dos selecciones sudamericanas que han enfrentado a rivales europeos en los octavos de final le han dicho adiós a la competencia.

En consecuencia, si la Selección Colombia quiere avanzar a los cuartos de final del certamen, debe cambiar esa tendencia e imponerse ante Suiza.

Tanto la 'tricolor' como Suiza sumaron 7 puntos en la fase de grupos de la Copa del Mundo y quedaron en el primer lugar.

Además, Colombia eliminó a Ghana en los dieciseisavos de final tras ganar 1-0 y Suiza dejó en el camino a Argelia luego de imponerse 2-0.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre la Selección Colombia vs. la Selección de Suiza será el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde.

Los dos equipos llegarán al Estadio BC Place Vancouver para encontrarse frente a frente y luchar por el último cupo a los cuartos de final del Mundial.

Además, este encuentro será transmitido en vivo por la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.