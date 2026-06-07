Las desgarradoras lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026

La selección de España clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar 1-0 a Portugal en el Dallas Stadium. El encuentro, correspondiente a la fase de octavos de final, quedó sentenciado en el epílogo del tiempo regular, provocando la eliminación del conjunto luso y la que presuntamente será la última aparición de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

La postal del encuentro se produjo inmediatamente después del pitido final, cuando el capitán y máximo goleador histórico de Portugal rompió en un desconsolado llanto sobre el terreno de juego, una imagen que rápidamente se volvió viral a nivel global.

El desarrollo del partido estuvo marcado por el rigor táctico y la paridad entre ambos conjuntos. Portugal mantuvo un bloque defensivo sólido que neutralizó la posesión del mediocampo español, obligando a un juego de desgaste que parecía estirar la definición hasta la prórroga.

Sobre el último minuto, Merino apareció con una definición perfecta a la salida de Diogo Costa tras un pase entre líneas.

Cristiano Ronaldo rompió en llanto por la eliminación

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputaba su sexta Copa del Mundo consecutiva, un récord absoluto en la historia del fútbol. Al consumarse la eliminación, las cámaras de la transmisión oficial captaron al delantero cubriéndose el rostro, visiblemente afectado por el resultado.

Tanto compañeros de la escuadra lusa como futbolistas del plantel español se acercaron a reconfortar al atacante, quien se retiró hacia los vestuarios bajo los aplausos del público presente en Dallas.

Con este resultado, España avanza a la ronda de los ocho mejores del torneo, mientras que Portugal concluye su participación en la edición de 2026.