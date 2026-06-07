¡Atención prepensionados! Ley ratifica por cuánto tiempo es ilegal que lo despidan en Colombia

La estabilidad laboral de las personas próximas a jubilarse dio un giro histórico en el país. A través de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SL2600-2025), se consolidó un cambio que impacta de manera directa la forma en que las empresas privadas deben gestionar a sus empleados más experimentados.

El concepto de prepensionado —aquel trabajador al que le faltan tres años o menos para cumplir los requisitos de pensión— ya no solo protege a quienes necesitan acumular semanas de cotización, sino también a quienes, teniendo las semanas, solo están esperando cumplir la edad legal.

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Anteriormente, la interpretación tradicional dictaba que si un trabajador ya había alcanzado el mínimo de semanas exigidas, el empleador podía despedirlo sin que aplicara el fuero, bajo el argumento de que la edad se cumpliría de igual forma estando desempleado.

Con las recientes precisiones de la Corte Suprema, las reglas del juego cambiaron.

Ley ratifica por cuánto tiempo es ilegal que lo despidan en Colombia

En Colombia, la ley y la jurisprudencia ratifican que es ilegal despedir sin justa causa a un trabajador prepensionado durante un tiempo máximo de 3 años.

Este beneficio se conoce como estabilidad laboral reforzada (o fuero de prepensión). La protección funciona bajo reglas muy específicas basadas en el tiempo y las condiciones del trabajador:

La protección se activa exactamente 3 años antes de que cumple con los requisitos legales para jubilarse. No obstante, esta protección no es eterna.

El amparo legal termina en el momento exacto en que se cumplen los requisitos y se produce la notificación oficial del reconocimiento de la pensión e inclusión en la nómina de pago. Una vez el fondo de pensión (como Colpensiones o fondos privados) le empieza a pagar la mesada, el empleador ya puede proceder con la desvinculación legal.

Edades clave en Colombia

Teniendo en cuenta que el fuero cubre los 3 años anteriores a la edad de jubilación, el periodo en que es ilegal el despido injustificado inicia a las siguientes edades: