Así queda el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia, por los octavos de final del Mundial 2026, enfrentará a la Selección de Suiza.

El partido se jugará el martes 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio BC Place Vancouver.

La 'tricolor' se clasificó a esta instancia tras vencer 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final, con un gol de Jhon Arias (14').

Mientras tanto, Suiza eliminó en los dieciseisavos a Argelia con anotaciones de Embolo (10') y Ndoye (46').

En medio de ese panorama, la inteligencia artificial estudió el presente de ambas selecciones y reveló cuál podría ser el marcador del final. ¿Qué planteó?

Así quedaría el partido entre Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, todo parece indicar que el partido entre Colombia y Suiza será muy parejo.

"Mi pronóstico más realista para Colombia vs. Suiza es un 1-1 en los 90 minutos, con una eliminatoria muy cerrada que podría ir a tiempo extra. Pero, si tengo que escoger a un clasificado, mi inclino ligeramente por Colombia, probablemente con un 2-1 tras el alargue", detalló ChatGPT.

"Colombia llega invicta al cruce y ha demostrado ser una selección competitiva, de mucha intensidad física y con capacidad para resistir partidos apretado. Sin embargo, Suiza también arriba invicta y quizá con un funcionamiento más estable en lo táctico. La clave estará en el duelo del medio", añadió la inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido los marcadores de Colombia y Suiza en sus partidos del Mundial 2026?

Por ahora, Colombia ha ganado tres partidos y empatado uno en la Copa del Mundo. Los marcadores exactos han sido los siguientes:

Victoria 3-1 vs. Uzbekistán.

Victoria 1-0 vs. República Democrática del Congo.

Empate 0-0 vs. Portugal.

Victoria 1-0 vs. Ghana.

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Entre tanto, Suiza también ha sumado tres victorias y un empate, con los siguientes resultados: