Ministro de Defensa designado, Jorge Mora, anuncia que volverá el ESMAD

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha ido revelando cómo quedará su gabinete. Este lunes 6 de julio, anunció al general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa designado.

En diálogo con Noticias RCN, se refirió a los retos que vendrán en el gobierno entrante y reveló una primicia: derogará el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para que vuelva el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Derogará el decreto que creó la UNDMO

Uno de los cambios más importantes al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro fue el cambio del ESMAD a la UNDMO. Esto, tras el estallido social ocurrido antes de 2022.

“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el ESMAD y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, aseguró el ministro designado.

¿Cómo será el Bloque de Defensa para la Seguridad?

Otro anuncio importante de De la Espriella fue que el 7 de agosto, día de la posesión, firmará el decreto con el que se creará el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, medida que ha sido respaldada por mandatarios locales; pero cuestionada, a tal punto de ser comparada con las Convivir.

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Frente a este asunto, el general (r) Mora explicó en qué consistirá el bloque: “Busca comprometer más la acción de los líderes y las autoridades locales en su relacionamiento directo con la Policía y los estamentos de seguridad”.

“Lo que estamos buscando es una perfecta sinergia (…) La trinidad: Gobierno, pueblo y Ejército. Que las autoridades locales con la fuerza pública, reserva de veteranos y empresarios, hagamos una sola fuerza en contra de los violentos”, detalló al mencionar que contarán con herramientas para trabajar ágilmente (como la judicialización exprés o mejorar la extinción de dominio).