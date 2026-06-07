CANAL RCN
Colombia Video

Ministro de Defensa designado, Jorge Mora, anuncia que volverá el ESMAD

El general (r) Jorge Mora sostuvo que se derogará el decreto que creó la UNDMO y volverá el ESMAD.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
04:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha ido revelando cómo quedará su gabinete. Este lunes 6 de julio, anunció al general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa designado.

Habla Jorge Mora, ministro de Defensa designado: criticó al gobierno saliente y le dejó un mensaje a ‘Iván Mordisco’
RELACIONADO

Habla Jorge Mora, ministro de Defensa designado: criticó al gobierno saliente y le dejó un mensaje a ‘Iván Mordisco’

En diálogo con Noticias RCN, se refirió a los retos que vendrán en el gobierno entrante y reveló una primicia: derogará el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para que vuelva el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Derogará el decreto que creó la UNDMO

Uno de los cambios más importantes al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro fue el cambio del ESMAD a la UNDMO. Esto, tras el estallido social ocurrido antes de 2022.

“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el ESMAD y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, aseguró el ministro designado.

¿Cómo será el Bloque de Defensa para la Seguridad?

Otro anuncio importante de De la Espriella fue que el 7 de agosto, día de la posesión, firmará el decreto con el que se creará el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, medida que ha sido respaldada por mandatarios locales; pero cuestionada, a tal punto de ser comparada con las Convivir.

Alcaldes respaldan propuesta de De la Espriella de crear bloques de seguridad urbana
RELACIONADO

Alcaldes respaldan propuesta de De la Espriella de crear bloques de seguridad urbana

Frente a este asunto, el general (r) Mora explicó en qué consistirá el bloque: “Busca comprometer más la acción de los líderes y las autoridades locales en su relacionamiento directo con la Policía y los estamentos de seguridad”.

“Lo que estamos buscando es una perfecta sinergia (…) La trinidad: Gobierno, pueblo y Ejército. Que las autoridades locales con la fuerza pública, reserva de veteranos y empresarios, hagamos una sola fuerza en contra de los violentos”, detalló al mencionar que contarán con herramientas para trabajar ágilmente (como la judicialización exprés o mejorar la extinción de dominio).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Habla el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa designado: criticó al gobierno saliente y le dejó un mensaje a ‘Iván Mordisco’

Bogotá

Los tres puntos donde más fotocomparendos se toman en Bogotá

Inseguridad en Bogotá

Administrador de un bar engañaba a sus clientes vendiéndoles botellas de licor adulterado en Bogotá

Otras Noticias

Selección Colombia

Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

La 'tricolor' se medirá frente a Suiza el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde.

Mundial de fútbol

Las desgarradoras lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026

El astro portugués dijo adiós a la cita orbital este lunes.

Donald Trump

Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto

Pensiones

¡Atención prepensionados! Ley ratifica por cuánto tiempo es ilegal que lo despidan en Colombia

Cuidado personal

Estudio reveló que algunas personas desarrollan ansiedad al ver jugar a la Selección