Trump anunció una millonaria renovación en la Casa Blanca: construirán hasta un nuevo helipuerto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ya comenzaron las obras para construir un nuevo helipuerto presidencial dentro del complejo.

Un proyecto que, según explicó, busca adaptar la residencia oficial a la nueva flota de helicópteros presidenciales y mejorar las condiciones de aterrizaje.

¿Por qué construirán un nuevo helipuerto en la Casa Blanca?

Trump explicó que la decisión surgió por los inconvenientes que han generado los nuevos helicópteros presidenciales fabricados por la empresa Sikorsky.

Según el mandatario, las aeronaves producen un flujo de aire tan fuerte durante el aterrizaje que terminan levantando el césped del Jardín Sur, un lugar emblemático desde donde tradicionalmente los presidentes abordan el helicóptero Marine One.

Incluso aseguró que, durante una de las pruebas, parte del jardín terminó frente a la entrada del Despacho Oval y el resto quedó disperso por diferentes zonas de la Casa Blanca.

Por esta razón, se construirá un helipuerto permanente que permitirá reducir ese impacto sobre las áreas verdes.

¿Cómo será la nueva obra?

De acuerdo con Trump, el nuevo helipuerto estará ubicado en el Jardín Sur y contará con acabados en granito tallado, además del escudo oficial de la Casa Blanca.

El presidente aseguró que no quería una simple plataforma de concreto, sino una infraestructura con un diseño más elegante y acorde con la residencia presidencial.

También explicó que la empresa Sikorsky asumirá el costo de la construcción como una forma de compensar los daños ocasionados por los nuevos helicópteros.

Mientras Trump estima que la obra costará entre cinco y seis millones de dólares, medios estadounidenses, como The Washington Post, señalan que el valor total del proyecto podría ascender a cerca de 13 millones de dólares, ya que incluye adecuaciones adicionales en el Pórtico Sur y el acceso vehicular.

¿Qué otras remodelaciones prepara Trump para la Casa Blanca?

El helipuerto no será la única modificación. El mandatario confirmó que continúan las obras para construir un gran salón de baile dentro de la Casa Blanca, un proyecto que ha generado críticas y demandas judiciales.

Además, reveló que este nuevo espacio contará con un "importante centro militar" y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios arquitectónicos en el histórico Pórtico Norte.

Entre las modificaciones que mencionó está la posibilidad de reemplazar las actuales columnas de estilo jónico por otras de estilo corintio, un diseño que, según dijo, se ajusta más a sus preferencias estéticas.

¿Cuándo estaría lista la construcción?

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado una fecha oficial de entrega, medios estadounidenses aseguran que al contratista se le pidió acelerar los trabajos para finalizar las obras antes de una próxima visita de Estado prevista para septiembre, cuando se espera la llegada del presidente de China, Xi Jinping.