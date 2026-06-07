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Vidente que ha adivinado en los partidos de Colombia predijo el resultado vs. Suiza: ¿cuál sería?

La 'tricolor' se medirá frente a Suiza el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 de la tarde.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
04:33 p. m.
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La Selección Colombia ya se encuentra en Vancouver y enfrentará a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

El partido se llevará a cabo el martes 7 de julio, a las 3:00 de la tarde, ante un poco más de 54.000 espectadores.

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Ambos equipos llegan invictos tras haber sumado tres victorias y un empate.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la paridad, Darío Castillo, un astrólogo que ha tenido aciertos en los partidos anteriores de la Selección Colombia, predijo el resultado vs. Suiza. ¿Cuál sería?

Así quedaría el partido entre Colombia vs. Suiza, por el Mundial 2026, según el vidente Darío Castillo

"En este partido el resultado final puede llegar a ser un 2-1 y es posible que se resuelva en los 90 minutos", dijo.

"El seleccionado que convierta el primer gol va a ser el que pasará a los cuartos de final. Para mí, será Colombia y hay que estar atentos", añadió.

¿Cómo les fue a Colombia y Suiza en la fase de grupos del Mundial 2026?

Colombia fue primera del grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo, empatar 0-0 vs. Portugal y sumar 7 puntos.

Mientras tanto, Suiza también fue líder del grupo B luego de empatar 1-1 vs. Catar, vencer 4-1 a Bosnia, imponerse 2-1 contra Canadá y lograr 7 puntos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Colombia y Suiza, por el Mundial 2026?

El Canal RCN sigue al lado de la Selección Colombia y transmitirá el partido de los octavos de final vs. Suiza.

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La transmisión en la señal principal y en la App comenzará a partir de la 1:00 de la tarde.

Pero, además, los internautas también podrán seguir todas las emociones de este encuentro a través de las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

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