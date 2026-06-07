¡Bélgica tomó CONTUNDENTE decisión a horas del partido vs. EE.UU. tras habilitación de Balogun!

Pese a que Folarin Balogun, el delantero de Estados Unidos, fue expulsado en los dieciseisavos de final vs. Bosnia y Herzegovina, fue habilitado por la FIFA para jugar en los octavos.

La decisión se comunicó durante el fin de semana y Bélgica, que será el rival de la selección estadounidense, la rechazó de inmediato.

Sin embargo, este lunes 6 de julio de 2026, antes del partido que comenzará a disputarse a las 7:00 de la noche (hora de Colombia), la FIFA anunció que desestimaba la apelación y que Folarin Balogun podía ser alineado sin ningún inconveniente.

En consecuencia, la Federación de Fútbol de Bélgica anunció una contundente decisión y la expresó en un comunicado oficial. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión definitiva de Bélgica a horas del partido vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026

Después de que la FIFA rechazó la apelación, Bélgica puntualizó lo siguiente:

"La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) ha recibido la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, firmada por su miembro, el Sr. Salman Al-Ansari, que declara inadmisible el caso de la RBFA y confirma la decisión anterior que permite jugar al jugador estadounidense Folarin Balogun" comenzaron planteando.

"Hasta la fecha, la RBFA aún no ha recibido ningún motivo para esta decisión ni ha recibido la información que ha estado solicitando desde el inicio de este procedimiento: una copia de la decisión y la motivación que declara que el jugador es elegible, así como el informe del árbitro, lo cual es un incumplimiento de las regulaciones de la FIFA. La RBFA ha informado a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos que disputa la elegibilidad del jugador, en caso de que él figure en la hoja del equipo del árbitro. Esto deja abiertas todas las acciones posteriores", se concluyó.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, habló de la habilitación de Balogun: ¿qué dijo?

En una rueda de prensa previa al partido de octavos de final vs. Bélgica, Mauricio Pochettino aplaudió la decisión de la FIFA en el caso Balogun.

"No hay nada que debatir, esto es para felicitar a la FIFA. Es una decisión fantástica no solo porque tenemos a otro jugador, sino que también por el fútbol", señaló.

"La roja fue injusta", añadió.