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Reapareció el camarógrafo lesionado en Colombia vs. Uzbekistán y mostró detalle que recibió

El camarógrafo que fue impactado durante el partido entre Colombia y Uzbekistán reapareció con un inesperado regalo de Abdukodir Khusanov, quien le envió una camiseta firmada y un mensaje de disculpa.

Colombia vs. Uzbekistán: camarógrafo
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 18 de 2026
08:55 p. m.
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La victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó varias emociones dentro del terreno de juego.

Sin embargo, una de las imágenes más comentadas de la jornada no estuvo relacionada con un gol ni con una jugada de peligro, sino con el accidente que sufrió un camarógrafo mientras cubría el compromiso desde una de las bandas del estadio.

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La acción ocurrió sobre el minuto 33 del encuentro. Luis Díaz intentó desbordar por el sector izquierdo, pero fue detenido por una barrida del defensor uzbeko Abdukodir Khusanov. La intensidad de la jugada llevó a ambos futbolistas hasta la zona lateral del campo, pero fue el uzbeko que impactó al camarógrafo.

El momento que preocupó durante el partido

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo el camarógrafo cayó al suelo tras el choque accidental. Desde distintos ángulos se pudo observar al profesional tendido sobre el césped y llevándose las manos a las piernas, mientras recibía atención médica.

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La escena generó preocupación entre los aficionados presentes en el estadio y entre quienes seguían el compromiso por televisión. Incluso, personal médico de la FIFA tuvo que intervenir para revisar su estado tras el fuerte golpe.

El gesto de Khusanov que es tendencia en redes sociales

Horas después del encuentro apareció una fotografía que cambió por completo el tono de la historia. En la imagen se observa al camarógrafo sonriente sosteniendo una camiseta de Uzbekistán firmada especialmente para él.

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De acuerdo con versiones conocidas tras el partido, Abdukodir Khusanov buscó contactar al trabajador afectado para ofrecerle disculpas por lo ocurrido. Como muestra de respeto, le regaló la camiseta que utilizó en el encuentro, el primero de su carrera en una Copa del Mundo.

Además, el defensor acompañó el obsequio con un corto pero significativo mensaje: "Lo siento".

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