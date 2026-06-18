Impactante lesión en el Canadá vs. Catar: así fue el doloroso momento en el Mundial 2026

El partido entre Canadá y Catar por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 terminó con una contundente victoria canadiense por 6-0, pero el resultado quedó en segundo plano tras un hecho que paralizó el encuentro: la grave lesión del jugador Ismael Koné.

Cuando el marcador ya estaba 3-0 a favor de Canadá, se produjo la acción que cambió el ambiente del compromiso. En una disputa por el balón, Assim Madibo llegó tarde y por detrás, impactando de forma fuerte a Koné, quien inmediatamente cayó al suelo con claros gestos de dolor.

Un momento que impactó al Mundial 2026

La escena fue tan fuerte que varios jugadores rodearon al futbolista canadiense para evitar la exposición de la jugada mientras ingresaban los médicos. Las imágenes de la repetición mostraron una posible fractura en uno de los huesos del pie, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico y los aficionados.

Koné tuvo que abandonar el campo en camilla, recibiendo aplausos de respeto por parte de ambas aficiones presentes en el estadio. Mientras tanto, el árbitro decidió expulsar a Assim Madibo, quien abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y entre lágrimas.

Canadá reaccionó y dedicó la victoria a Koné

A pesar del golpe anímico, la selección de Canadá mantuvo el control del partido y terminó imponiéndose con autoridad 6-0 ante Catar. El equipo norteamericano mostró solidez y eficacia, incluso en un contexto emocionalmente difícil.

Con el paso de los minutos, los goles fueron dedicados a Ismael Koné, en un gesto de unión y respaldo hacia su compañero lesionado. El equipo cerró el encuentro con un mensaje claro de apoyo, mientras se espera conocer la gravedad definitiva de la lesión del mediocampista.

El partido, que prometía ser solo un trámite deportivo, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes del Mundial 2026 hasta el momento.