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Mhoni Vidente sorprendió prediciendo el 'podio' del Mundial 2026: ¿aparece Colombia?

¿Habría alguna sorpresa en la recta final del campeonato? Descubra lo que dijo Mhoni Vidente.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
11:51 a. m.
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Tras el inicio del Mundial 2026 y la primera fecha disputada, Mhoni Vidente leyó sus cartas y dio a conocer cuáles serían las cinco mejores selecciones del torneo.

De acuerdo con ella, a pesar del poderío ofensivo que demostró la Argentina de Lionel Messi en el debut, los europeos seguirían siendo los grandes candidatos a quedarse con el título.

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¿Quién sería la campeona? ¿Cuáles selecciones ocuparían el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar? Entérese de la predicción exacta de Mhoni Vidente aquí en Noticias RCN.

¡Mhoni Vidente reveló cuáles serían las cinco primeras selecciones del Mundial 2026!

Según las cartas de Mhoni Vidente, la Selección de España conseguiría la gesta de conquistar el Mundial 2026, a pesar de haber empatado con Cabo Verde en el primer partido.

"Mi top cinco es el siguiente: en el quinto lugar, Argentina; en el cuarto, Inglaterra; en el tercero, Francia; en el segundo, Portugal; y en el primero, España", expuso la reconocida astróloga.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Argentina, Inglaterra, Francia, Portugal y España en el Mundial 2026?

La Selección de España jugará su segundo partido del Mundial 2026 el domingo 21 de junio, vs. Arabia Saudita, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

Argentina, entre tanto, volverá a tener actividad el lunes 22 de junio, vs. Austria, a las 12:00 del día (hora de Colombia).

Esa misma tarde, pero a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), Francia asumirá su segunda salida vs. Irak, en el Estadio Filadelfia.

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Portugal, que no pasó del empate en su debut, enfrentará el martes 23 de junio, a las 12:00 del día (hora de Colombia), a Uzbekistán.

Y, por último, Inglaterra enfrentará ese mismo día a Ghana, pero a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts.

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