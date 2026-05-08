¿Hasta cuándo pueden fichar jugadores los clubes del FPC?

Los equipos del fútbol colombiano entraron en la recta final del mercado de fichajes. Con la Liga BetPlay II-2026 ya en marcha, los clubes tienen pocos días para registrar nuevos futbolistas y completar sus plantillas antes del cierre oficial.

¿Hasta qué fecha podrán inscribir jugadores los clubes del FPC?

El periodo de transferencias del segundo semestre está llegando a su fin y las directivas de los clubes trabajan a toda marcha para cerrar las últimas incorporaciones. La ventana de inscripciones para la Liga BetPlay II-2026 permanecerá abierta hasta el lunes 10 de agosto, fecha límite para registrar nuevos jugadores ante la Dimayor.

Desde la apertura del mercado, el pasado 13 de julio, varios equipos protagonizaron movimientos importantes para reforzar sus planteles. Sin embargo, otros aún mantienen negociaciones abiertas y esperan concretar fichajes en los últimos días disponibles.

Una vez expire el plazo, las instituciones deberán afrontar el resto del campeonato con la nómina registrada, salvo las excepciones reglamentarias contempladas por la organización del torneo para casos especiales.

¿Qué reglas deben cumplir los equipos al contratar jugadores?

Además del límite de tiempo, los clubes deben respetar las normas establecidas para la conformación de sus plantillas, especialmente en lo relacionado con los futbolistas extranjeros.

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Actualmente, cada institución puede inscribir hasta cuatro jugadores extranjeros, aunque solo tres de ellos pueden estar simultáneamente en el terreno de juego durante un partido oficial.

Esta condición ha obligado a varios equipos a reorganizar sus nóminas antes de concretar nuevas contrataciones internacionales, ya sea mediante préstamos, salidas o finalización de contratos para liberar cupos.

Con el reloj en contra, el mercado colombiano promete vivir jornadas de intensa actividad. Varias escuadras todavía buscan reforzar posiciones específicas, mientras otras intentan cerrar negociaciones de última hora para potenciar sus aspiraciones en el segundo semestre.

Los fichajes que se concreten en los próximos días serán determinantes para afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la lucha por conseguir un cupo a los torneos internacionales de Conmebol en 2027.

Todo apunta a que las últimas horas del mercado estarán marcadas por anuncios oficiales, movimientos inesperados y negociaciones que podrían cambiar el panorama de varios equipos antes del cierre definitivo de las inscripciones.