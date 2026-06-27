¿Cómo le ha ido a Colombia contra europeos? Esto dice la historia antes del partido con Portugal
Los ojos del país están centrados en Miami. Colombia se enfrentará en la tercera fecha contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Noticias RCN
12:42 p. m.
La Selección Colombia enfrentará este sábado 27 de junio a Portugal en Miami, en el cierre de la fase de grupos. El equipo buscará extender su invicto y asegurar el liderato de cara a los dieciseisavos.
La Tricolor ya se ha medido con varios combinados europeos, incluidos campeones del mundo como Inglaterra, España y Francia. ¿La historia estará de su lado o llegó el momento de dar un golpe sobre la mesa?
El historial contra los europeos
El historial de Colombia contra los países del viejo continente es el siguiente, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.
- Vs. Polonia en seis partidos: cuatro victorias y dos derrotas.
- Vs. Grecia en dos partidos: dos victorias.
- Vs. Suiza en cuatro partidos: dos victorias, un empate y una derrota.
- Vs. Eslovaquia en tres partidos: dos victorias y un empate.
- Vs. Alemania en cinco partidos: una victoria, dos empates y dos derrotas.
- Vs. España en cuatro partidos: una victoria, dos empates y una derrota.
- Vs. Francia en cinco partidos: una victoria y cuatro derrotas.
- Vs. Escocia en tres partidos: una victoria y dos empates.
- Vs. Bélgica en dos partidos: una victoria y una derrota.
Balance: 23 victorias, 20 empates y 24 derrotas
- Vs. Serbia en un partido: una victoria.
- Vs. Finlandia en un partido: una victoria.
- Vs. Rumanía en cuatro partidos: una victoria, un empate y dos derrotas.
- Vs Eslovenia en un partido: una victoria.
- Vs. Israel (a pesar de estar en Asia, juega para la UEFA) en dos partidos: una victoria y un empate.
- Vs Irlanda del Norte en un partido: una victoria.
- Vs. Montenegro en un partido: una victoria.
- Vs. Unión Soviética (hoy Rusia) en tres partidos: una victoria, un empate y una derrota.
- Vs. Inglaterra en seis partidos: dos empates y cuatro derrotas.
- Vs. Países Bajos en un partido: un empate.
- Vs. Turquía en un partido: una derrota.
- Vs. Noruega en un partido: un empate.
- Vs. Hungría en un partido: una derrota.
- Vs Irlanda en un partido: una derrota.
- Vs. Croacia en un partido: una derrota.
- Vs. Suecia en dos partidos: dos empates.
- Vs. Alemania Oriental (hoy unificada) en un partido: una derrota.
- Vs. Yugoslavia (hoy no existe) en cuatro partidos: tres empates y una derrota.