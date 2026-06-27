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Aeropuerto de Caracas reabre parcialmente tras el doble terremoto y recibe ayuda humanitaria

Un alto funcionario estadounidense confirmó que una de las pistas volvió a estar operativa y ya recibe aeronaves de transporte militar C-17.

Foto de Caracas, Venezuela: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 27 de 2026
12:04 p. m.
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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela, reabrió parcialmente este sábado para recibir aviones con ayuda humanitaria, tres días después del doble terremoto que dejó casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales y estimaciones de Naciones Unidas.

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Un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, confirmó que una de las pistas volvió a estar operativa y ya recibe aeronaves de transporte militar C-17 con hospitales móviles y equipos de emergencia.

Apoyo logístico desde Estados Unidos

El funcionario detalló que el buque anfibio USS Fort Lauderdale se encuentra frente a la costa venezolana, sirviendo como plataforma para operaciones de mando, control y logística. Desde allí se coordinarán vuelos de rescate y evacuaciones aéreas hacia instalaciones médicas habilitadas en el navío.

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“Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas en ese buque y aprovechar su capacidad de transporte aéreo”, señaló, al tiempo que anticipó un incremento en el uso de helicópteros para atender la emergencia en La Guaira, una de las zonas más golpeadas.

Pista dañada y terminal congestionada

El funcionario precisó que una de las pistas del aeropuerto está “completamente agrietada e inoperable”, mientras que la terminal aérea permanece “muy congestionada” por la presencia de entidades internacionales y grupos humanitarios que buscan responder al desastre.

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Estados Unidos ha destinado hasta ahora 150 millones de dólares en ayuda y se espera el anuncio de un nuevo paquete adicional de “nueve cifras” en los próximos días para atender la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

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