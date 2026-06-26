Así está el historial de Colombia frente a selecciones europeas en mundiales

La Selección Colombia se alista para enfrentar uno de sus mayores desafíos en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 27 de junio, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un choque electrizante y completamente inédito: la escuadra cafetera se medirá por primera vez en su historia ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Con el liderato del Grupo K en juego, el combinado sudamericano no solo buscará la clasificación a la siguiente ronda, sino también sacudirse de un balance histórico que le ha sido esquivo frente a los representantes del Viejo Continente en las citas mundialistas.

Así está el historial de Colombia frente a selecciones europeas

A lo largo de sus participaciones en la Copa del Mundo, el historial de Colombia frente a seleccionados europeos arroja un saldo adverso. En total, la "Tricolor" ha disputado 11 partidos contra equipos de la UEFA, registrando un balance de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

La historia comenzó en el Mundial de Chile 1962 con el mítico empate 4-4 ante la Unión Soviética —recordado por el gol olímpico de Marcos Coll— y la dura goleada 5-0 sufrida ante Yugoslavia. Cuatro años más tarde, en Italia 1990, se vivió una de las páginas más gloriosas del balompié nacional con el agónico gol de Freddy Rincón para sellar el 1-1 definitivo ante Alemania Federal, un resultado que catapultó a Colombia a sus primeros octavos de final.

Sin embargo, las frustraciones llegaron en los años noventa. En Estados Unidos 1994 y Francia 1998, Rumania se convirtió en la auténtica "sombra" del equipo colombiano al derrotarlo en ambas ediciones (3-1 y 1-0, respectivamente). Además, la eliminación en territorio francés se sentenció con un 2-0 en contra ante Inglaterra, partido en el que un joven David Beckham anotó de tiro libre.

RELACIONADO Estas son las selecciones que han quedado eliminadas en lo que va del Mundial de 2026

Los mejores capítulos se escribieron en la era reciente. El resurgimiento frente a los europeos se dio en Brasil 2014 con una contundente victoria 3-0 ante Grecia en el debut. Posteriormente, en Rusia 2018, la Selección firmó un partido redondo al golear 3-0 a Polonia en la fase de grupos, aunque el camino terminaría precisamente ante otro europeo, Inglaterra, tras caer en la tanda de penaltis en los octavos de final.

Chile 1962 - Colombia 4 - 4 URSS

Chile 1962 - Colombia 0 - 5 Yugoslavia

Italia 1990 - Colombia 0 - 1 Yugoslavia

Italia 1990 - Colombia 1 - 1 Alemania

USA 1994 - Colombia 1 - 3 Rumania

USA 1994 - Colombia 2 - 0 Suiza

Francia 1998 - Colombia 0 - 1 Rumania

Francia 1998 - Colombia 0 - 2 Inglaterra

Brasil 2014 - Colombia 3 - 0 Grecia

Rusia 2018 - Colombia 3 - 0 Polonia

Rusia 2018 - Colombia 1 (3) - 1 (4) Inglaterra

Así llegan al partido: un duelo de invictos y estilos

El presente sonríe a ambos conjuntos en el Mundial 2026. Colombia llega al Hard Rock Stadium exhibiendo una de sus mejores versiones defensivas; el equipo apenas ha encajado un gol en las dos primeras jornadas, consolidándose como la defensa más sólida del Grupo K. Comandados por la velocidad y el desequilibrio de Luis Díaz, los cafeteros han dejado grandes sensaciones de intensidad en el campo de juego.

Por su parte, Portugal asume el rol de favorito amparado en su jerarquía internacional y un plantel plagado de estrellas. Bajo la capitanía del eterno Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años sigue siendo la principal referencia ofensiva del equipo, los lusos buscan mejorar la efectividad mostrada en sus anteriores encuentros y asegurar su clasificación en el primer lugar.

Al no existir antecedentes previos entre Colombia y Portugal, el partido se presenta como un laboratorio táctico absoluto. Ambos estrategas deberán plantear sus cartas sin una referencia directa en el retrovisor, lo que augura un cierre de grupo vibrante con la intensidad y el aroma de una auténtica final anticipada.