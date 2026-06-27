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Los guayos que usó el ‘Chino’ Sambueza en icónica final llegan al mercado colombiano

Oficialmente llega al mercado colombiano del fútbol el lanzamiento de los guayos DS LIGHT™, la misma referencia utilizada por Fabián ‘Chino’ Sambueza.

Los guayos que usó el ‘Chino’ Sambueza en una final llegan al mercado colombiano
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 27 de 2026
11:13 a. m.
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El mercado del fútbol en Colombia suma un nuevo competidor. La marca japonesa ASICS anunció oficialmente su ingreso a la categoría de fútbol en el país con el lanzamiento de la línea de guayos DS LIGHT™, un modelo que llega respaldado por la experiencia del volante Fabián ‘Chino’ Sambueza, uno de los referentes del balompié profesional colombiano.

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La llegada de esta referencia coincide con un momento de crecimiento para el fútbol nacional, un deporte que trasciende la competencia para convertirse en parte de la identidad de millones de colombianos. Desde el profesionalismo hasta los torneos aficionados, las escuelas de formación y los partidos recreativos, el fútbol mantiene una presencia permanente en la vida cotidiana del país.

Esta marca japonesa decidió ampliar su propuesta de productos deportivos e ingresar a un mercado donde los jugadores buscan cada vez más elementos especializados que aporten comodidad, estabilidad y seguridad durante la competencia.

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Los guayos con los que ganó el ‘Chino’ Sambueza

El rostro de esta nueva categoría en Colombia es Fabián ‘Chino’ Sambueza, reconocido por su trayectoria, visión de juego y calidad técnica en el fútbol profesional.

El mediocampista destacó el comportamiento del calzado durante una final disputada bajo la lluvia, una de las condiciones más exigentes para cualquier futbolista.

El fútbol representa un territorio donde el cuerpo y la mente se exigen al mismo tiempo. Llegar a esta categoría en Colombia es una oportunidad para acompañar a los jugadores desde la comodidad, la innovación y la confianza que necesitan para moverse mejor dentro de la cancha.

Sambueza aseguró que, a diferencia de otros modelos que suelen absorber agua y aumentar de peso durante el partido, estos guayos conservaron su desempeño y permitieron mantener un buen control del balón durante todo el compromiso.

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Tecnología japonesa para mejorar el rendimiento de los futbolistas

La familia DS LIGHT™ fue desarrollada con un enfoque en cuatro características principales: ligereza, comodidad, durabilidad y tracción.

El modelo incorpora la tecnología SILKYWRAP™, un material diseñado para ofrecer una sensación similar al cuero natural, pero con menor mantenimiento y mayor resistencia incluso bajo condiciones exigentes como la lluvia.

A ello se suma fuzeGEL™, un sistema de amortiguación que ayuda a disminuir el impacto durante acciones de alta intensidad como aceleraciones, cambios de dirección o frenadas bruscas.

La estructura también incorpora una suela de uretano de alta resistencia, creada para ofrecer estabilidad y tracción en diferentes superficies de juego, tanto para entrenamientos como para competencia.

Johanna Zambrano, gerente general de ASICS Colombia, señaló que la llegada de la marca al fútbol representa una oportunidad para acompañar a los jugadores desde la innovación y la confianza que requieren dentro del terreno de juego.

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