¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo?

La Copa del Mundo ha sido el escenario donde algunos de los mejores futbolistas del planeta escribieron páginas imborrables de la historia del deporte.

Más allá de los títulos conquistados por sus selecciones, varios jugadores lograron construir un legado gracias a su capacidad para marcar goles en el torneo más importante del fútbol internacional.

Actualmente, el argentino Lionel Messi ocupa el primer lugar entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, una clasificación que reúne a figuras de distintas generaciones y que refleja la consistencia de los grandes artilleros en la máxima competencia de selecciones.

El capitán de Argentina suma 18 goles en 28 partidos disputados desde la edición de 2006, convirtiéndose en el futbolista con mayor cantidad de anotaciones en la historia del certamen.

Lista de goleadores de la Copa del Mundo en la historia

Muy cerca de Lionel Messi aparecen dos nombres que representan generaciones distintas del fútbol mundial: el francés Kylian Mbappé y el alemán Miroslav Klose, ambos con 16 goles.

Mientras Klose alcanzó esa cifra durante cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2002 y 2014, Mbappé llegó al mismo registro en apenas 16 partidos desde su debut mundialista en 2018, manteniéndose como uno de los jugadores activos con mayores posibilidades de seguir escalando posiciones.

Detrás de los tres primeros aparecen otras leyendas del fútbol internacional.

El brasileño Ronaldo Nazário ocupa el cuarto lugar con 15 goles convertidos entre las Copas del Mundo de 1998 y 2006, consolidándose como uno de los delanteros más determinantes de su generación.

La quinta posición pertenece al alemán Gerd Müller, quien anotó 14 goles en solo 13 partidos durante los Mundiales de 1970 y 1974, registrando uno de los mejores promedios goleadores de la historia del torneo.

Otro nombre que sobresale es el del francés Just Fontaine. Aunque únicamente disputó la Copa del Mundo de 1958, logró marcar 13 goles en apenas seis encuentros, un rendimiento que continúa siendo uno de los registros más impresionantes en una sola edición del campeonato.

El brasileño Pelé también figura entre los máximos artilleros, con 12 anotaciones distribuidas en los Mundiales disputados entre 1958 y 1970, período en el que construyó una de las carreras más exitosas del fútbol.

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Alemania, Argentina y Brasil dominan el listado de goleadores

El ranking evidencia el protagonismo histórico de algunas de las principales potencias del fútbol mundial.

Alemania aporta tres futbolistas al listado: Miroslav Klose, Gerd Müller y Jürgen Klinsmann, este último con 11 goles convertidos entre las Copas del Mundo de 1990 y 1998.

Argentina también cuenta con tres representantes gracias a Lionel Messi, Gabriel Batistuta y el actual líder histórico de la clasificación.

Brasil, por su parte, mantiene la presencia de dos de sus máximos ídolos: Ronaldo Nazário y Pelé, ambos protagonistas de diferentes generaciones mundialistas.

La lista también incluye al húngaro Sandor Kocsis, quien consiguió 11 goles en solo cinco partidos durante la edición de 1954, convirtiéndose en uno de los delanteros más efectivos en la historia del torneo.

Ranking de máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo

Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos.

Kylian Mbappé (Francia): 16 goles en 16 partidos.

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos.

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos.

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos.

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos.

Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos.

Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos.

Harry Kane (Inglaterra): 10 goles en 12 partidos.

Cristiano Ronaldo (Portugal): 10 goles en 24 partidos.

La clasificación sigue abierta y varios de los jugadores activos aún tienen la oportunidad de ampliar sus registros en las próximas ediciones de la Copa del Mundo.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN