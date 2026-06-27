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Defensoría rechaza señalamientos del Clan del Golfo contra periodista en Antioquia

La entidad recordó que este tipo de pronunciamientos afectan la libertad de prensa y desconocen el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

junio 27 de 2026
11:44 a. m.
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La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo frente al comunicado emitido por el Clan del Golfo, en el que se realizaron señalamientos directos contra el periodista Norbey Valle David por el ejercicio de su labor informativa en Antioquia.

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Señalamientos generan intimidación y riesgo

Aunque el grupo armado ilegal afirmó que su declaración no constituye una amenaza y manifestó respetar la libertad de prensa, la Defensoría advirtió que dichos señalamientos producen un efecto intimidatorio que incrementa el riesgo para la vida, la integridad y la libertad del periodista.

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Además, envían un mensaje de presión hacia los medios de comunicación al pretender fijar parámetros de conducta desde la ilegalidad.

La entidad recordó que este tipo de pronunciamientos afectan la libertad de prensa y desconocen el principio de distinción del derecho internacional humanitario, que protege a la población civil que no participa en las hostilidades.

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Llamado urgente a las autoridades

La Defensoría instó a las autoridades competentes a adoptar de manera inmediata medidas de prevención y protección, evaluar el nivel de riesgo del periodista y garantizar condiciones seguras para el ejercicio libre e independiente de la prensa en la región.

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