¡Fracaso histórico! Uruguay eliminado del Mundial 2026 tras un insólito error de Muslera ante España

La cita máxima del fútbol ha dictado una sentencia definitiva y dolorosa para el continente sudamericano. En el Estadio de Guadalajara, la selección nacional de Uruguay consumó su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante España en la tercera y última jornada del Grupo H.

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Un desenlace inesperado y trágico para la Celeste, que se despide de la competencia sin haber podido ganar un solo partido y sumida en una profunda crisis deportiva.

Uruguay 0-1 España: goles del partido

El trámite del compromiso reflejaba la enorme tensión con la que el equipo dirigido por Marcelo Bielsa asumió el encuentro. Obligados a sumar frente a una de las potencias del torneo para mantener vivas las esperanzas de avanzar, los uruguayos batallaban en cada rincón del campo. Sin embargo, el destino del partido y del grupo cambió por completo en el cierre de la primera mitad debido a una acción que ya forma parte de los momentos más oscuros de la Celeste en las Copas del Mundo.

Al minuto 41, el mediocampista español Álex Baena ensayó un remate cruzado desde afuera del área que, en primera instancia, no revestía una amenaza mayor. El arquero experimentado Fernando Muslera, quien regresó a la titularidad en este proceso, calculó de forma deficiente la trayectoria del esférico. La pelota se escurrió de entre sus manos de manera insólita, cruzando lentamente la línea de gol ante la mirada atónita de los defensores y la locura en el banquillo español.

El impacto anímico de la jugada fue tal que el técnico decidió sustituir a Muslera en el entretiempo, dándole ingreso a Sergio Rochet para la etapa complementaria. Un movimiento sumamente inusual que evidenció la fractura interna y la desesperación en el cuerpo técnico.

En la segunda mitad, la desesperación se apoderó de Uruguay. Con la necesidad urgente de dar vuelta el marcador para meterse en la pelea por los mejores terceros, Marcelo Bielsa movió el banco de suplentes de forma agresiva: retiró a Federico Valverde buscando otras variantes ofensivas, pero la claridad futbolística nunca apareció.

El mediocampo charrúa perdió la brújula y las ofensivas lideradas por Darwin Núñez chocaron constantemente con una sólida defensa española capitaneada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. España durmió las acciones apelando a la posesión del balón de la mano de Rodri y Fabián Ruiz, frustrando por completo los impulsos charrúas.

Los minutos finales del encuentro se tiñeron de impotencia absoluta. El juego se detuvo repetidamente por amonestaciones y fricciones excesivas. En el tiempo de descuento, la frustración escaló a su punto máximo cuando el volante Agustín Canobbio fue expulsado a los 90+5' tras recibir una tarjeta roja directa, cerrando una noche negra para el combinado sudamericano en tierras mexicanas.