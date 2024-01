¿Con Luis Díaz?: formación de Liverpool para enfrentar a Fulham en la semifinal de la Carabao Cup

Este miércoles 24 de enero, Liverpool visitará a Fulham para disputar un duelo correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga de Inglaterra 2023-24, también conocida como Carabao Cup. Los 'reds' ganaron 2-1 la ida y esperan sellar su clasificación para llegar al duelo decisivo. Jürgen Klopp ya definió su '11' para este importante compromiso y le dio un espaldarazo a Luis Díaz.

El conjunto de Merseyside no la pasó bien en la ida. Los dirigidos por Marco Alexandre Saraiva da Silva dieron la sorpresa al abrir el marcador en Anfield. Al minuto 19', Willian venció el arco custodiado por Caoimhín Kelleher y 'encendió las alarmas' en el banquillo del estratega alemán.

Liverpool no pudo igualar en la primera parte y la visita se fue en ventaja a los camerinos. Klopp logró enderezar el camino y su equipo reaccionó a tiempo. Al 68', Curtis Jones igualó la contienda, tras aprovechar una asistencia de Darwin Núñez. Dos minutos después, Cody Gakpo fue habilitado por el delantero uruguayo e infló las redes del arco de Bernd Leno.

Díaz Marulanda jugó los 90'; sin embargo, no tuvo su mejor rendimiento. 'Lucho' está en deuda con la afición 'red', pues lleva 10 partidos sin anotar por Premier League. El extremo guajiro, de 27 años, liquidó el compromiso contra Arsenal por la tercera ronda de la FA Cup, pero en el rentado inglés ha recibido malas calificaciones.

Más allá de las críticas, Klopp volvió a confiar en el de Barrancas. El jugador surgido en Junior de Barranquilla apareció en el '11' de Liverpool para disputar la semifinal contra Fulham. Díaz está ilusionado con disputar su cuarta final con esta emblemática institución. Cabe resaltar que el martes pasado Chelsea goleó 6-1 a Middlesbrough y reclamó un tiquete a la instancia decisiva.

Curiosamente, dos de los tres títulos que tiene 'Lucho' en Inglaterra fueron contra los 'blues': Carabao Cup 2022 y FA Cup 2022.

