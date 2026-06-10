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Atlético Nacional rompió el silencio y emitió COMUNICADO OFICIAL tras final perdida vs. Junior: detalles

El club analizó lo ocurrido y le envió un mensaje a su hinchada.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
05:39 p. m.
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Atlético Nacional ganó 1-0 el partido de vuelta de la final vs. Junior, pero no pudo conquistar el título debido a que había perdido 3-0 en Barranquilla.

Referentes como Edwin Cardona y Alfredo Morelos dieron la cara tras la derrota, les pidieron disculpas a la hinchada y prometieron regresar fuertes para cumplir los objetivos del segundo semestre.

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Además, en la tarde de este 10 de junio, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial. ¿Qué planteó?

Este fue el comunicado oficial de Atlético Nacional tras la final vs. Junior

"El lunes buscamos remontar lo que parecía imposible. El equipo intentó hasta el final, pero no fue suficiente y ese es el resultado que tenemos que aceptar. Llegamos a esta final con una deuda deportiva del partido de ida que no supimos resolver a tiempo, y eso también hay que decirlo con claridad. No estuvimos al nivel que esta camiseta exige en los momentos que más importaban y eso duele más que el marcador", planteó Atlético Nacional.

Las finales son el lugar natural de Nacional. Esta temporada el equipo compitió con carácter y mantuvo viva la ilusión hasta el último momento, pero también hubo fallas que no podemos ignorar, momentos en los que no fuimos el equipo que sabemos hacer. El resultado de hoy duele precisamente porque este club no se conforma, y esa exigencia es parte de lo que nos define. A nuestra hinchada: gracias por llenar el estadio, por creer y por acompañarnos en cada momento de esta final. Cuando les dimos la opción de devolver su boleta, 44 mil decidieron quedarse", agregó el club.

Además, en el comunicado se planteó que lo ocurrido se analizará detalladamente para tomar las decisiones que sean correspondientes.

Esto dijo Alfredo Morelos tras la final que perdió Atlético Nacional vs. Junior

En la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, Alfredo Morelos reconoció su tristeza por la final perdida.

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"Nos duele a toda la institución, pero hay que seguir. La vida sigue, el fútbol sigue y yo creo que tenemos que levantarnos, pero obvio van a ser días difíciles", señaló.

"Siempre hay que dar la cara ante todo. Dios sabe lo que tiene para nosotros más adelante y esta institución está enfocada siempre en pelear finales. Con mucha responsabilidad voy a asumir las cosas porque yo creo que intentamos, luchamos y no se me dio el penalti", añadió.

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