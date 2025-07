Se realizó una dura denuncia contra un árbitro del FPC: estos son los detalles

En la noche del 24 de julio de 2025, Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, recibió a Envigado y perdió 3-4.

El árbitro del partido fue Carlos Ortega, que no pitaba en el Fútbol Profesional Colombiano desde la primera fecha de los últimos cuadrangulares. La razón fue que el VAR, en los audios revelados por la Federación Colombiana de Fútbol, reconoció que se equivocó al no expulsar a Andrés Llinás vs. Independiente Santa Fe.

Durante el partido, se presentaron varias jugadas polémicas y Carlos Ortega decidió sacar cuatro tarjetas rojas (tres para el DIM y una para Envigado). Los sancionados fueron Daniel Londoño, Léider Berrío, Brayan León y Frey David Berrío.

Tras esa coyuntura, Federico Spada, el gerente deportivo de Independiente Medellín, habló en la rueda de prensa y realizó una dura denuncia contra el árbitro Carlos Ortega. ¿Cuál fue?

Esto fue lo que denunció Federico Spada, el gerente deportivo del DIM, contra el árbitro Carlos Ortega

Federico Spada aseguró que, con la presencia de Adrián Vélez, el ex árbitro del FPC, el Independiente Medellín realiza varias reuniones con sus jugadores y que en esos encuentros se han presentado varias denuncias contra el árbitro Carlos Ortega.

"Hace varios meses, esta no es la primera vez, nosotros hacemos muchas reuniones y por eso tenemos a Adrián Vélez como coordinador deportivo. Hacemos charlas sobre arbitraje, hablamos con los jugadores y todos los de la región Caribe se han quejado por el maltrato del señor Carlos Ortega hacia ellos", comenzó asegurando Federico Spada, el gerente deportivo del DIM.

"Dicen que los provoca, los bravea y eso no se hace porque nosotros acabamos de traer a otro jugador costeño que también tiene una suspensión pendiente por otra roja que sacó Carlos Ortega. Todos dicen lo mismo, yo vengo de Fortaleza y allá se decía lo mismo, que todos los jugadores costeños vienen maltratados y provocados por el señor. Entonces eso es algo que tenemos que tener pendiente porque igual es un árbitro que viene de un mes y medio sin pitar por errores evidentes en la primera fecha de cuadrangulares finales", agregó.

¿Cuál es el próximo partido del Independiente Medellín en la Liga BetPlay II 2025?

El Independiente Medellín, que ha disputado tres fechas en la Liga BetPlay II 2025 y solo ha sumado un punto, jugará su próximo partido en condición de visitante.

Su rival será Unión Magdalena, en Santa Marta, el domingo 27 de julio. Además, la pelota comenzará a rodar a las 6:20 de la noche.