Ironman 70.3 Cartagena: Flavia Castro conquistó su categoría y clasificó al Mundial

El Ironman 70.3 de Cartagena dejó una de las actuaciones más destacadas del certamen con el desempeño de Flavia Castro, joven triatleta que se robó las miradas tras firmar una competencia de alto nivel en uno de los escenarios más exigentes del calendario internacional.

Bajo condiciones climáticas extremas y un recorrido técnico, la atleta logró resultados que la proyectan entre las nuevas figuras del triatlón latinoamericano.

Castro se impuso en la categoría 18-25, alcanzó el segundo lugar en la clasificación general femenina y, como premio mayor, aseguró su clasificación al Mundial Ironman 70.3, un logro reservado para deportistas de élite.

Competir en Cartagena significó muchísimo para mí. Fue una carrera dura, con clima retador, y estar aquí es una oportunidad para demostrar cuánto he crecido como atleta, mencionó Castro.

La prueba en la capital de Bolívar, marcada por el calor, la humedad y la exigencia física, fue determinante para medir el nivel competitivo de las participantes.

Un rendimiento sólido en una carrera marcada por el clima

La triatleta destacó que la clave estuvo en la planificación y la lectura estratégica del circuito.

La hidratación, el control del ritmo y una correcta administración de la energía fueron factores decisivos para sostener el rendimiento durante las tres disciplinas. Su preparación contó con acompañamiento nutricional de Herbalife, marca que respalda su proceso deportivo.

El resultado en Cartagena no es un hecho aislado. Castro suma una trayectoria ascendente en los últimos años, con títulos nacionales consecutivos desde 2020, dos medallas de oro en la Copa Regional de Paraguay 2025 y una destacada participación en el Mundial de Triatlón de Málaga 2024, donde finalizó en el puesto 11 de su categoría.

Más allá del triatlón: disciplina dentro y fuera de la competencia

Además de su carrera deportiva, la atleta combina entrenamientos de alto rendimiento con sus estudios universitarios en bioquímica y farmacia, y una faceta artística que mantiene desde la infancia como violinista.

Esa disciplina integral, según ella misma ha expresado, es parte fundamental de su crecimiento personal y profesional.

Con la clasificación al Mundial asegurada, el objetivo inmediato será mantenerse competitiva en el circuito internacional durante 2026 y seguir consolidando su nombre en pruebas de alto nivel. Su actuación en Cartagena confirma que su proyección va más allá de una promesa y que su presente ya es una realidad en el triatlón.