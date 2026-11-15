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WhatsApp vuelve a sorprender con una función en su nueva actualización: ¿Cuál es?

Los desarrolladores entregaron detalles de cómo será la función.

Nueva función de WhatsApp.
Nueva función de WhatsApp. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2026
08:37 a. m.
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WhatsApp ha vuelto a sorprender en el mercado de las comunicaciones con una nueva función en la red social.

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Para los desarrolladores, una de las mayores ventajas de la aplicación es coordinar eventos e invitar a personas que se conecten. Por eso, la actualización va enfocada en facilitar estas conexiones.

Crear y administrar eventos

La función constará en crear eventos y la invitación puede llegar a cualquier persona, sea que tenga cuenta en WhatsApp o no. También se podrá decorar con una foto de portada, compartirla mediante un enlace y la confirmación de asistencia. No será obligatorio descargar la aplicación.

Esta herramienta se llamará inicio de eventos y, según explicaron los desarrolladores, será un espacio para crear y enviar las invitaciones, así como guardar las respuestas con las confirmaciones. Inclusive, estará disponible contar con recordatorios.

Cuando la actualización esté lista, bastará con ir a la sección de Ajustes y seleccionar la casilla de Eventos. En la interfaz, se podrá tener una lista de todos los compromisos realizados y los pendientes, así como de aquellos que aún faltan por confirmar.

No se necesitará tener WhatsApp descargado

Yendo de la mano con la reciente actualización relacionada con la creación de nombres de usuarios, en los eventos también se puede ocultar el número telefónico para mayor privacidad. Los usuarios sin WhatsApp solo podrán ver la dirección del evento al confirmar la asistencia.

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De igual forma, se mantendrán privados las llamadas y los mensajes privados. La aplicación informó que próximamente se dará a conocer cuándo estará habilitada la función.

Hay que tener en cuenta que WhatsApp es una de las redes sociales más utilizadas en el planeta y hace parte del ecosistema digital de Meta, con Facebook, Instagram y Threads.

Se estima que más de 3.300 millones de personas están activas en esta plataforma, lo cual la hace ser un actor vital a la hora de avanzar en la forma de comunicar y conectar a los usuarios.

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