Así quedó la tabla de la reclasificación tras definirse los ocho clasificados de la Liga Betplay 2026

Con el cierre de la fecha 19 del todos contra todos, el fútbol profesional colombiano definió a los ocho clubes que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II y dejó al rojo vivo la tabla de la reclasificación anual.

Esta clasificación acumulada cobra vital importancia en la recta final del año, pues define los cupos internacionales del país para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Atlético Nacional ratificó su dominio absoluto a lo largo de toda la temporada. Tras finalizar como líder de la fase regular con 40 puntos, el conjunto verdolaga encabeza en solitario la reclasificación con 95 unidades y una diferencia de gol de +48, producto de 30 victorias en 44 partidos disputados en el año.

Con una ventaja de 25 puntos sobre su más inmediato perseguidor, el cuadro antioqueño tiene prácticamente asegurado su tiquete a competiciones Conmebol.

En la parte alta de la tabla anual se presentó una disputa cerrada por el segundo lugar. América de Cali, que días atrás había sufrido la pérdida de tres puntos tras un fallo del TAS a favor de Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado, logró reponerse en la última jornada al vencer 2-0 a Deportivo Pereira.

Con ese triunfo, los escarlatas llegaron a 70 puntos (+22) y recuperaron la segunda casilla, superando por apenas una unidad a Independiente Santa Fe, que ocupa el tercer puesto con 69 puntos (+23).

La jornada final también dejó golpes determinantes para clubes que no avanzaron a las semifinales del segundo semestre. Junior de Barranquilla, cuarto en la reclasificación con 66 puntos (+9), y Deportes Tolima, quinto con 64 unidades (+12), quedaron eliminados de los cuadrangulares.

En el caso del conjunto pijao, el empate 2-2 frente a Deportivo Cali lo dejó en la novena posición del torneo con 27 puntos, sin posibilidad de seguir sumando en la tabla anual y a merced de ser superado por los equipos que siguen en competencia.

Detrás de ellos aparecen clubes clasificados a los cuadrangulares que buscarán escalar posiciones en las próximas seis fechas semifinales. Deportivo Cali (62 puntos, +20) y Once Caldas (62 puntos, +12) igualan en la sexta y séptima casilla, seguidos por Atlético Bucaramanga (58 puntos, +20), Independiente Medellín (58 puntos, +6) y Millonarios (56 puntos, +19).

Cabe recordar que Junior, como campeón vigente, y el ganador de la Liga BetPlay 2026-II obtendrán los cupos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por su parte, los dos mejores equipos de la reclasificación que no sean campeones accederán a la fase previa del certamen continental, mientras que los tres clubes siguientes asegurarán su participación en la Copa Sudamericana.

Revisa cómo va la reclasificación de la liga colombiana