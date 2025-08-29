Cristhian Mosquera no apareció en la convocatoria de Colombia y España tomó decisión clave

La más reciente convocatoria de la Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2026 generó gran expectativa entre los hinchas. Muchos se preguntaban si finalmente Cristhian Mosquera, defensor del Arsenal, sería incluido en la nómina de Néstor Lorenzo. Sin embargo, su nombre no apareció en la lista presentada por la Federación Colombiana de Fútbol.

El central nacido en España, que en el pasado fue vinculado a la posibilidad de vestir la camiseta 'Tricolor', deberá esperar una nueva oportunidad si decide representar al país de sus padres. Mientras tanto, la atención recae en lo que sucedió con su futuro inmediato en Europa.

España convocó a Mosquera para su nueva generación Sub-21

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció la citación oficial de Cristhian Mosquera a la Selección Sub-21 de España. El técnico David Gordo incluyó al defensor en la lista de 23 jugadores que enfrentarán a Chipre y Kosovo en los clasificatorios para la Eurocopa Sub-21 de 2027.

Con esta decisión, el joven futbolista se suma a una nueva camada de talentos españoles que inician un proceso de renovación. Aunque su llamado no fue a la absoluta, se trata de un paso importante en su proyección internacional y un mensaje claro sobre la intención de España de contar con él en sus planes a futuro.

Colombia se concentra en asegurar la clasificación al Mundial 2026

En paralelo, la Selección Colombia ya prepara los dos últimos partidos de la Eliminatoria, con el objetivo de sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas.

Aunque Mosquera no hace parte de este grupo, defensores como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jhon Lucumí y Yerson Mosquera conforman la base de la zaga cafetera. El debate sobre el futuro del colombo-español continúa abierto, y muchos seguidores mantienen la ilusión de verlo algún día con la camiseta amarilla.

Por ahora, España tomó la delantera con Cristhian Mosquera, quien tiene en sus manos la posibilidad de crecer en un entorno competitivo, mientras Colombia concentra todos sus esfuerzos en lograr la clasificación mundialista.