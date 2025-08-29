No fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia y reaccionó con polémica publicación

Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que definirán si la Selección Colombia estará en la Copa del Mundo de 2026. Hubo varias sorpresas, tanto en los citados como en las ausencias.

La principal novedad entre los llamados fue Dayro Moreno, quien regresa al combinado nacional luego de 9 años. Además, nombres como Juan Camilo Portilla, Marino Hinestroza o Jorge Carrascal causaron sorpresa entre los aficionados que esperaban otro tipo de jugador.

En cuanto a las bajas, el DT dejó de considerar a 'Cucho' Hernández, Jhon Durán o Álvaro Montero. Además, tampoco incluyó nuevos talentos, como Duván Vergara que viene jugando con regularidad en Racing o el mismo Kevin Serna, una de las figuras de Fluminense.

Kevin Serna y la reacción tras no ser convocado

FOTO: AFP

Kevin Serna, quien era pedido por muchos para integrar esta convocatoria gracias a su buen nivel en Fluminense, principalmente en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante América de Cali, se pronunció con un mensaje que suena a indirecta al seleccionador nacional.

El extremo payanés publicó en sus historias de Instagram un mensaje en portugués que rápidamente fue asociado con esta convocatoria. "Mantén la calma, descansa tu corazón y créeme, el mundo gira y pone todo en su lugar".

FOTO: Instagram @kserna97

La carrera de Kevin Serna

Serna, de 27 años, nunca jugó en el fútbol profesional colombiano. Comenzó su carrera en Madero de Venezuela, desde donde salió a probar suerte hacia el fútbol de Portugal. Regresó a Sudamérica para jugar en Luqueño de Paraguay, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el profesionalismo.

Luego, su fútbol lo llevó a Los Chankas y AD Tarma, clubes modestos del fútbol peruano, en donde llamó la atención de Alianza Lima, uno de los más grandes de ese país. Finalmente, en 2024 fue comprado por Fluminense, donde ahora se convirtió en el reemplazo de Jhon Arias, ídolo del club.