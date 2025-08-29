CANAL RCN
Así reaccionó Dayro Moreno por su regreso a la selección Colombia: “Ahora sí”

Dayro Moreno se pronunció en sus redes sociales luego de conocer su convocatoria a la selección Colombia.

Dayro Moreno
Foto: @oncecaldas

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
04:20 p. m.
La gran novedad de la lista de convocados de Néstor Lorenzo para enfrentar a Bolivia y Venezuela es la reaparición de Dayro Moreno, un nombre que hacía tiempo no figuraba en la Selección Colombia. El delantero, reconocido por su olfato goleador y su amplia trayectoria en el fútbol colombiano e internacional, vuelve a vestir la camiseta tricolor en un momento clave: la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con 22 puntos en la tabla, la Selección solo necesita sumar un empate en los dos compromisos restantes para asegurar oficialmente su cupo. Ante este panorama favorable, la convocatoria de Dayro ha generado ilusión y también sorpresa, pues su regreso ocurre después de varios años sin presencia en las listas oficiales del combinado nacional.

Mensaje directo a los hinchas y promesa en redes sociales

Apenas conoció su convocatoria, Moreno reaccionó de inmediato en sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo: “¡Parceritos! Ahora sí, vamos con toda mi @fcfseleccioncol!”. Además, invitó a sus seguidores a estar atentos, prometiendo “sorpresas” para quienes se suscriban a su canal de YouTube, dejando claro que vive este llamado como un momento muy especial en su carrera.

La presencia del atacante podría aportar experiencia y liderazgo dentro del grupo, sumando alternativas ofensivas para el cierre de las Eliminatorias. Los jugadores convocados comenzarán a llegar a la concentración en Barranquilla durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, para preparar el partido frente a Bolivia, programado para el jueves a las 6:30 p.m. con transmisión del Canal RCN.

Un llamado con mensaje implícito

El regreso de Dayro también refleja la intención de Lorenzo de contar con futbolistas que mantengan regularidad y competitividad, sin cerrar las puertas a quienes demuestren rendimiento. Para el delantero, esta es una oportunidad única de contribuir al equipo nacional y, al mismo tiempo, demostrar que sigue vigente para afrontar grandes retos.

