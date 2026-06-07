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Habla el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa designado: criticó al gobierno saliente y le dejó un mensaje a ‘Iván Mordisco’

En Noticias RCN estuvo el general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado por Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
03:55 p. m.
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Este lunes 6 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a quien será el ministro de Defensa: el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora. Mañana, martes 7 de julio, comenzará el empalme en esa cartera.

Abelardo de la Espriella designó al general (r) del Ejército Jorge Mora como ministro de Defensa
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Estuvo más de 30 años al servicio de las fuerzas militares. Hizo parte de la Octava División, fue comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia, entre otros puestos.

¿Quién es el ministro designado?

Horas después, el ministro designado conversó con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. “Todo soldado tiene en su mente y corazón defender a la patria”, aseguró al contar cómo fue el momento en el que De la Espriella le pidió tomar las riendas de la cartera.

Lo primero que pensé fue en los soldados y policías que han sido humillados y ultrajados con este gobierno (el del presidente Petro). Esto no puede seguir así, es obligación del Estado proteger a los que nos protegen.

En un principio, le dijeron que iba a ser el encargado del empalme, lo cual terminó siendo una señal: “Tuve una entrevista personal con él y personas cercanas. Me dijeron que estaba contemplado entre las personas que podían llegar a la cartera de Defensa”.

Los retos que vendrán para el sector Defensa

Mora recalcó que el debilitamiento se vio en la salida de varios mandos y complicaciones en el presupuesto, siendo el detonante, a su consideración, del fortalecimiento de los grupos armados.

Con respecto a los retos, Mora sostuvo que se le debe dar confianza a la fuerza pública como punto de partida. También aseguró que la primera estructura a la que toca atacar es a la disidencia que comanda ‘Iván Mordisco’. Frente al ELN, sostuvo que es complejo, dado que los cabecillas estarían en Venezuela.

En materia económica, se sabe que hay 13 billones de pesos que están siendo analizados en el sector Defensa. Con los más de 40 hallazgos, el ministro designado sostuvo que buscará profundizar en el empalme, pero cuestionó la planificación.

También afirmó que los secuestros serán otro reto. Para ello, sostuvo que se enfocará en las labores de inteligencia para agilizar el retorno de las víctimas a sus hogares. Recordó, por ejemplo, el éxito de la Operación Jaque del 2008.

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