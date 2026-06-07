Suiza, rival de Colombia en octavos del Mundial, emitió un fuerte comunicado tras el caso Balogun

En la fase de dieciseisavos del Mundial 2026, Estados Unidos enfrentó a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Seattle.

Los dirigidos por Pochettino se impusieron 2-0 con goles de Folarin Balogun (45') y Malik Tillman (82').

Sin embargo, terminaron el partido con una preocupación porque Balogun, que ha sido una de sus máximas figuras en la Copa del Mundo, fue expulsado al minuto 64.

No obstante, la FIFA tomó la decisión de aplazar la sanción del atacante estadounidense y habilitarlo para jugar los octavos de final vs. Bélgica.

En consecuencia, no solo la Federación de Bélgica ha rechazado esa determinación, sino que la UEFA y otras selecciones europeas también han emitido fuertes comunicados.

Entre ellas se encuentra la Selección de Suiza, que será rival de Colombia el próximo martes 7 de julio.

Este fue el comunicado de la Selección de Suiza, rival de Colombia en el Mundial 2026, tras el caso Folarin Balogun

"La decisión en el caso Balogun es incomprensible para la Asociación Suiza de Fútbol, independientemente de cómo se haya llevado a cabo. Hasta ahora, el principio ha sido claro: cualquier jugador expulsado es suspendido automáticamente para el próximo partido. Esta regla se aplicaba por igual a todos y proporcionaba claridad y consistencia", comenzaron planteando.

"Esta decisión plantea preguntas y crea incertidumbre, particularmente con respecto a la autoridad de las decisiones de los árbitros, especialmente cuando el VAR está involucrado. La credibilidad de la competencia depende de las reglas claras que se apliquen de forma coherente", se concluyó.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos del Mundial 2026?

En medio de la polémica, Estados Unidos y Bélgica jugarán en la noche de este lunes 6 de julio de 2026.

El partido iniciará a las 6:00 de la tarde, en el Estadio Seattle, habilitado para un poco más de 68.000 espectadores.