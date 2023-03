Cristiano Ronaldo respondió a acusaciones de infidelidad con modelo chilena

Cristiano Ronaldo en los últimos días ha sido protagonista y no por sus goles sino por un supuesto caso de infidelidad a su pareja Georgina Rodríguez con una modelo chilena.

El futbolista portugués del Al-Nassr salió al paso de esta versión que dio la modelo de Onlyfans Daniella Chávez, quien aseguró haber tenido una relación íntima con Cristiano Ronaldo.

“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano Ronaldo somos infieles? Sólo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡De él no! El sexo libre también existe. Tengo hasta video, pero no se puede subir porque es su privacidad y estamos sin ropa”, afirmó la modelo chilena.

Cristiano Ronaldo y su versión sobre una supuesta infidelidad

Días después del pronunciamiento de Daniella Chávez, con información del diario portugués Correo de Madeira, se encontró una respuesta por parte de un portavoz de Cristiano Ronaldo, quien hizo la siguiente afirmación:

“Esto es completamente falso y difamatorio”, y agregó que las declaraciones de la modelo chilena fueron para desestabilizar la relación entre Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, madre de tres de sus hijos.

Mansión de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo y su nueva propiedad está ubicada en un complejo exclusivo, la cual cuenta con seguridad de alto nivel para su familia y él, donde además cuenta con fácil acceso a gimnasios, tiendas, y restaurantes.

Además, se conoció que la nueva propiedad que habita Cristiano Ronaldo aún no es de su propiedad, debido a que la encuentra alquilando, pero el medio británico no descartó que el astro portugués la compre en algún momento.