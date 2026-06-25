CANAL RCN
Deportes

Mundial de 2026: Se confirmaron los dos picantes cruces para los dieciseisavos de final

Conozca los dos nuevos partidos que habrá en la siguiente fase de la cita orbital.

Mundial
Foto: AFP.

Mateo Alfonso Rey

junio 25 de 2026
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Copa del Mundo 2026 no da tregua y la emoción empieza a tornarse de alto voltaje. Tras el cierre de una intensa jornada en la fase de grupos, el cuadro de las eliminatorias directas comienza a tomar una forma espectacular.

Este jueves quedaron oficialmente sellados dos nuevos y vibrantes enfrentamientos para la novedosa instancia de dieciseisavos de final, elevando la temperatura de un torneo que ya es histórico.

¡Ecuador sigue en el Mundial! Venció a Alemania y avanzó en la Copa: resumen y goles
RELACIONADO

¡Ecuador sigue en el Mundial! Venció a Alemania y avanzó en la Copa: resumen y goles

Los gigantes del fútbol internacional ya conocen a sus próximos escollos en la fase de "mata-mata", dejando claro que no habrá margen para el error.

Estos son los dos nuevos cruces en el Mundial de 2026

La histórica Selección de Brasil aseguró su boleto como líder indiscutible del Grupo C tras golear con autoridad por 3-0 a Escocia. La Canarinha, que tiene a un Vinícius Júnior intratable con cuatro anotaciones en lo que va del certamen, ya sabe que su rival en la ronda de los 32 mejores será el siempre dinámico y disciplinado Japón.

Los nipones sellaron su pasaporte como segundos del Grupo F tras empatar 1-1 en un dramático duelo contra Suecia. Este choque de estilos —el ‘Jogo Bonito’ sudamericano contra la velocidad y el orden táctico asiático— tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

El vencedor de esta electrizante llave avanzará a los octavos de final, donde esperará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y el segundo clasificado del Grupo I.

El segundo gran cruce confirmado para el mismo lunes promete paralizar el norte del continente. La renovada selección de Países Bajos, que consolidó su liderato en el Grupo F tras imponerse con solvencia por 3-1 ante Túnez, medirá fuerzas contra la sorprendente y combativa selección de Marruecos.

Estas son las selecciones que han quedado eliminadas en lo que va del Mundial de 2026
RELACIONADO

Estas son las selecciones que han quedado eliminadas en lo que va del Mundial de 2026

Los africanos se adueñaron del segundo puesto del Grupo C tras una espectacular victoria por 4-2sobre Haití, demostrando que quieren repetir la épica de la pasada edición mundialista. El Estadio BBVA de Monterrey, México, será el escenario de este imperdible duelo europeo-africano.

El equipo que logre salir con vida de la Sultana del Norte se verá las caras en octavos de final contra el ganador del choque entre Sudáfrica y Canadá.

Países Bajos vs. Japón: vea los tres goles que cambiaron el partido en 10 minuto
Foto: AFP

El panorama de los 16avos de final

Con estos resultados, ya son tres las llaves completamente definidas para la siguiente ronda del torneo, recordando que el cruce entre Canadá y Sudáfrica ya se encontraba pactado para este domingo 28 de junio.

Mientras selecciones de peso como Argentina, México, Alemania, Estados Unidos, Francia y Colombia ya tienen asegurado su pasaje a la ronda de eliminación directa, todavía aguardan con ansias la conclusión de los últimos grupos para conocer la identidad exacta de sus rivales.

El Mundial de las 48 selecciones ingresa a su etapa más despiadada: a partir de ahora, noventa minutos separan la gloria eterna del regreso a casa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Ecuador

¡Ecuador sigue en el Mundial! Venció a Alemania y avanzó en la Copa: resumen y goles

Mundial de fútbol

🔴 Ecuador 2-1 Alemania, Mundial de 2026: reviva los mejores momentos del partido

Liga BetPlay

Liga BetPlay 2026-II: así se jugará la primera fecha del campeonato colombiano

Otras Noticias

Venezuela

Personal colombiano que viajará a Venezuela se especializa en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

En total, 63 rescatistas colombianos viajarán a Caracas en la madrugada del viernes, 26 de junio.

Terremoto

Seis terremotos en 24 horas: Qué países fueron afectados por la preocupante ola sísmica global

Conozca los lugares donde ocurrieron los sismos en este último tiempo.

Tecnología

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Bogotá

Curso gratuito para motociclistas en Bogotá este 27 de junio: Cómo inscribirse paso a paso

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'