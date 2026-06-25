Mundial de 2026: Se confirmaron los dos picantes cruces para los dieciseisavos de final

La Copa del Mundo 2026 no da tregua y la emoción empieza a tornarse de alto voltaje. Tras el cierre de una intensa jornada en la fase de grupos, el cuadro de las eliminatorias directas comienza a tomar una forma espectacular.

Este jueves quedaron oficialmente sellados dos nuevos y vibrantes enfrentamientos para la novedosa instancia de dieciseisavos de final, elevando la temperatura de un torneo que ya es histórico.

Los gigantes del fútbol internacional ya conocen a sus próximos escollos en la fase de "mata-mata", dejando claro que no habrá margen para el error.

Estos son los dos nuevos cruces en el Mundial de 2026

La histórica Selección de Brasil aseguró su boleto como líder indiscutible del Grupo C tras golear con autoridad por 3-0 a Escocia. La Canarinha, que tiene a un Vinícius Júnior intratable con cuatro anotaciones en lo que va del certamen, ya sabe que su rival en la ronda de los 32 mejores será el siempre dinámico y disciplinado Japón.

Los nipones sellaron su pasaporte como segundos del Grupo F tras empatar 1-1 en un dramático duelo contra Suecia. Este choque de estilos —el ‘Jogo Bonito’ sudamericano contra la velocidad y el orden táctico asiático— tendrá lugar el próximo lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

El vencedor de esta electrizante llave avanzará a los octavos de final, donde esperará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y el segundo clasificado del Grupo I.

El segundo gran cruce confirmado para el mismo lunes promete paralizar el norte del continente. La renovada selección de Países Bajos, que consolidó su liderato en el Grupo F tras imponerse con solvencia por 3-1 ante Túnez, medirá fuerzas contra la sorprendente y combativa selección de Marruecos.

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Los africanos se adueñaron del segundo puesto del Grupo C tras una espectacular victoria por 4-2sobre Haití, demostrando que quieren repetir la épica de la pasada edición mundialista. El Estadio BBVA de Monterrey, México, será el escenario de este imperdible duelo europeo-africano.

El equipo que logre salir con vida de la Sultana del Norte se verá las caras en octavos de final contra el ganador del choque entre Sudáfrica y Canadá.

Foto: AFP

El panorama de los 16avos de final

Con estos resultados, ya son tres las llaves completamente definidas para la siguiente ronda del torneo, recordando que el cruce entre Canadá y Sudáfrica ya se encontraba pactado para este domingo 28 de junio.

Mientras selecciones de peso como Argentina, México, Alemania, Estados Unidos, Francia y Colombia ya tienen asegurado su pasaje a la ronda de eliminación directa, todavía aguardan con ansias la conclusión de los últimos grupos para conocer la identidad exacta de sus rivales.

El Mundial de las 48 selecciones ingresa a su etapa más despiadada: a partir de ahora, noventa minutos separan la gloria eterna del regreso a casa.