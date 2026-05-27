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¡Orgullo colombiano! Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quedaron campeones en Europa y hacen historia

El lateral fue titular en la gran final ante Rayo Vallecano.

FOTO: AFP

Mateo Alfonso Rey

mayo 27 de 2026
04:02 p. m.
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Colombia vuelve a ser protagonista en los torneo europeos. Este miércoles, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ambos convocados al Mundial de 2026, se coronaron campeones de la Conference League, tercer trofeo más importante en el viejo continente.

El lateral de la tricolor fue titular y una de las figuras en la gran final ante el Rayo Vallecano, mientras que Lerma se quedó en el banquillo.

Con este, son tres títulos los que suma Muñoz y Lerma con el Palace, siendo este el más importante en sus vitrinas.

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