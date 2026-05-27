Papa León XIV sorprendió al ir al volante del primer Ferrari eléctrico

El internet se ha revolucionado al viralizarse las primeras imágenes que registraron el instante en el que el Papa León XIV tuvo la oportunidad de subir e ir al volante del primer Ferrari completamente eléctrico.

Las imágenes ya han generado un amplio debate sobre la inevitable presencia de la tecnología en el mundo entero y el encuentro que estuvo cargado de una serie de simbolismos.

El Papa León XIV en el Ferrari eléctrico

Los jardines de la residencia Castel Gandolfo fueron testigos de uno de los momentos más emblemáticos tanto para la marca italiana como para la Santa Sede. El Papá León XIV recibió el primer modelo del nuevo 'Ferrari Luce' completamente eléctrico de la marca.

El pontífice logró tener un especial encuentro en el que conoció distintas partes del vehículo y recibió la explicación, de primera mano, sobre el funcionamiento del mismo. En el momento también participaron el presidente de Ferrari y el consejero delegado de la compañía, quienes se encargaron de mostrar el auto al mundo y al sumo sacerdote.

Este lanzamiento corresponde a uno de los más esperados por los fanáticos de la marca ya que este nuevo vehículo alcanza una potencia de 1.050 caballos, pasa de 0 a 100 en menos de tres segundos y tiene la capacidad de superar los 310 km/h.

Esta nueva gama de automóviles es considerada actualmente como una de las invenciones más representativas de Ferrari, pues uno de los principales objetivos detrás de su lanzamiento es poder combinar el rendimiento de la marca con las nuevas tecnologías.

Así mismo, este encuentro se da en el marco del activo interés por parte del Vaticano para conocer las nuevas tecnologías que generen sostenibilidad y aporten una transición ecológica.

Papa León XIV presenta su nueva encíclica

Por otro lado, el Papa León XIV ha reflexionado sobre su primera encíclica ‘Magnifica Humanitas’ en donde se habla sobre la doctrina social de la iglesia durante la era y el auge de la inteligencia artificial en el mundo entero.

“El llamamiento a custodiar ‘una magnífica humanidad habitada por Dios’, promoviendo la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz. En la era digital, es necesario desarmar la IA y superar la teoría de la ‘guerra justa’, relanzando el diálogo y el multilateralismo”, expiró Vatican News.