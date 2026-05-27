CANAL RCN
Tendencias

Apple prepara medida antirrobos con novedosa función para proteger el IPhone

La función revolucionaría la protección en estos teléfonos.

Apple Event 2024: ¿Cómo y cuándo ver en vivo la presentación del iPhone 16?
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El robo de teléfonos móviles bajo la modalidad del "tirón" en plena calle se ha convertido en una de las mayores pesadillas para los usuarios de tecnología a nivel global. Hasta ahora, el gran talón de Aquiles de la seguridad en los teléfonos de Apple radicaba en que, si un delincuente lograba arrebatar el dispositivo mientras el usuario lo estaba utilizando, la pantalla permanecía desbloqueada, dejando expuesta información crítica y bancaria.

Sin embargo, un hallazgo reciente en el código de iOS revela que la compañía de la manzana está lista para solucionar este problema.

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo
RELACIONADO

Así se puede instalar WhatsApp en el Apple Watch: paso a paso para activarlo

Se trata del bloqueo por detección de robo (Theft Detection Lock), un sistema inteligente. De acuerdo con filtraciones y líneas de código detectadas en el sistema operativo de Apple, los ingenieros de Cupertino trabajan a contrarreloj para implementar su propia versión de este "escudo definitivo".

¿Cómo funcionará el nuevo escudo antirrobo de iOS?

El sistema se apoyará de forma directa en el hardware interno del iPhone para reaccionar en tiempo real ante un asalto, ejecutando un bloqueo automático sin necesidad de que el dueño intervenga de manera remota a través de iCloud.

La herramienta utilizará principalmente el acelerómetro y el giroscopio del teléfono para registrar fuerzas G y cambios bruscos de velocidad. Si el terminal detecta un movimiento violento compatible con un tirón seguido de una aceleración rápida (una huida corriendo o en motocicleta), el iPhone interpretará que ha sido robado.

Además, la función se complementará de manera inteligente con los dispositivos conectados. Si la señal de proximidad con un Apple Watch sincronizado se rompe de golpe tras el movimiento violento, el sistema confirmará la alerta.

IPhone 17: estos son los accesorios que serán compatibles con el nuevo teléfono de Apple
RELACIONADO

IPhone 17: estos son los accesorios que serán compatibles con el nuevo teléfono de Apple

Finalmente, al activarse la emergencia, la pantalla se apagará instantáneamente y se restringirá el acceso a las configuraciones más sensibles del dispositivo, solicitando de forma obligatoria el reconocimiento por Face ID o Touch ID.

Aunque Apple ya cuenta con la función "Protección de dispositivo en caso de robo", esta solo actúa si el ladrón intenta cambiar contraseñas en lugares no habituales. La nueva actualización bloqueará el acceso a los datos antes de que el usuario sea consciente del robo.

Aunque Apple mantiene su tradicional política de confidencialidad y no ha emitido comentarios públicos, expertos del sector apuntan a que los indicios hallados en el código de desarrollo sugieren que la función podría presentarse oficialmente en septiembre de 2026, integrada dentro de la nueva versión mayor del sistema operativo, iOS 27.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Participantes tomaron decisión impensada y de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué pasó?

Animales

La Liendra sufrió percance antes de toparse de frente con un hipopótamo en el Magdalena

La casa de los famosos

La reacción de Nataly Umaña si Alejandro Estrada gana La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Dólar

¡Sigue cayendo! El precio del dólar tuvo cambio notable y fundamental en el cierre de hoy 27 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 27 de mayo de 2026.

Valle del Cauca

Extorsionistas atacan comercios en Cali: así fue el incendio en el barrio San Fernando

Los dueños del negocio relataron que recibieron mensajes en los que se les exigía el pago de 2 millones de pesos para evitar ataques.

Papa León XIV

Papa León XIV sorprendió al ir al volante del primer Ferrari eléctrico

Independiente Santa Fe

Peñarol vs. Santa Fe: novedades y declaraciones del 'cardenal' previo al partido definitivo de Libertadores

Invima

Invima prohíbe uso y comercialización de esta marca de alcohol antiséptico