Apple prepara medida antirrobos con novedosa función para proteger el IPhone

El robo de teléfonos móviles bajo la modalidad del "tirón" en plena calle se ha convertido en una de las mayores pesadillas para los usuarios de tecnología a nivel global. Hasta ahora, el gran talón de Aquiles de la seguridad en los teléfonos de Apple radicaba en que, si un delincuente lograba arrebatar el dispositivo mientras el usuario lo estaba utilizando, la pantalla permanecía desbloqueada, dejando expuesta información crítica y bancaria.

Sin embargo, un hallazgo reciente en el código de iOS revela que la compañía de la manzana está lista para solucionar este problema.

Se trata del bloqueo por detección de robo (Theft Detection Lock), un sistema inteligente. De acuerdo con filtraciones y líneas de código detectadas en el sistema operativo de Apple, los ingenieros de Cupertino trabajan a contrarreloj para implementar su propia versión de este "escudo definitivo".

¿Cómo funcionará el nuevo escudo antirrobo de iOS?

El sistema se apoyará de forma directa en el hardware interno del iPhone para reaccionar en tiempo real ante un asalto, ejecutando un bloqueo automático sin necesidad de que el dueño intervenga de manera remota a través de iCloud.

La herramienta utilizará principalmente el acelerómetro y el giroscopio del teléfono para registrar fuerzas G y cambios bruscos de velocidad. Si el terminal detecta un movimiento violento compatible con un tirón seguido de una aceleración rápida (una huida corriendo o en motocicleta), el iPhone interpretará que ha sido robado.

Además, la función se complementará de manera inteligente con los dispositivos conectados. Si la señal de proximidad con un Apple Watch sincronizado se rompe de golpe tras el movimiento violento, el sistema confirmará la alerta.

Finalmente, al activarse la emergencia, la pantalla se apagará instantáneamente y se restringirá el acceso a las configuraciones más sensibles del dispositivo, solicitando de forma obligatoria el reconocimiento por Face ID o Touch ID.

Aunque Apple ya cuenta con la función "Protección de dispositivo en caso de robo", esta solo actúa si el ladrón intenta cambiar contraseñas en lugares no habituales. La nueva actualización bloqueará el acceso a los datos antes de que el usuario sea consciente del robo.

Aunque Apple mantiene su tradicional política de confidencialidad y no ha emitido comentarios públicos, expertos del sector apuntan a que los indicios hallados en el código de desarrollo sugieren que la función podría presentarse oficialmente en septiembre de 2026, integrada dentro de la nueva versión mayor del sistema operativo, iOS 27.