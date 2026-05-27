Se reveló nueva camiseta de la Selección Colombia y hay polémica: esta es

La Selección Colombia, que ya reveló la lista de sus 26 convocados al Mundial 2026, se continúa preparando con los primeros jugadores que han llegado a Bogotá.

El 1 y el 7 de junio, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán dos amistosos vs. Costa Rica y Jordania y, posteriormente, el 17 debutarán en la cita mundialista enfrentando a Uzbekistán en la Ciudad de México.

En medio de la coyuntura previa, no solo se han seguido de cerca los entrenamientos que se están realizando en el estadio Metropolitano de Techo, sino que también se ha generado una expectativa por las prendas de presentación y entrenamiento que utilizará la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá.

Por lo tanto, en las últimas horas se filtró cuál sería la camiseta de precompetencia de la 'tricolor' y las reacciones no se han hecho esperar.

Foto: esta sería la camiseta de precompetencia de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La camiseta con la que saldría a calentar la Selección Colombia en la Copa del Mundo sería de cuello y mangas azules.

Además, los hombros y el resto de la prenda tendrían siluetas de mariposas en colores naranjas, amarillos y azules.

"La idea no es mala, pero los colores no me gustan", "no estoy de acuerdo con el diseño", "la colección anterior era mejor", "nos sorprendieron, pero no para bien" y "lo indispensable es que nos vaya bien", han sido algunas de las primeras reacciones.

¿Cómo será el resto del fixture de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026?

Después del debut vs. Uzbekistán, la Selección Colombia viajará a Guadalajara para enfrentar a la República Democrática del Congo en la noche del 23 de junio de 2026. El partido, de acuerdo con la programación, iniciará a las 9:00 p.m. (hora colombiana).

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Además, para cerrar el grupo, la 'tricolor' llegará a Miami para medirse vs. Portugal el 27 de junio de 2026, a las 6:30 de la tarde (hora de Colombia).