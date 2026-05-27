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"Lo soñé": viral reacción de Luis Díaz tras ser convocado por la Selección Colombia a su primer Mundial

Luis Díaz comandará a la Selección Colombia en el frente de ataque.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

mayo 27 de 2026
03:52 p. m.
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El lunes 25 de mayo, en una rueda de prensa, Néstor Lorenzo anunció a los 26 jugadores elegidos para representar a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

En esta ocasión, el plantel estará comandado por James Rodríguez y Luis Díaz, que tuvo una temporada soñada en el Bayern Múnich.

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El guajiro, que ha sido catalogado como uno de los mejores extremos a nivel global, jugará su primera Copa del Mundo y, por lo tanto, en las últimas horas, compartió su reacción.

Este fue el viral y conmovedor mensaje de Luis Díaz al ser convocado por la Selección Colombia a su primer Mundial

En sus redes sociales, Luis Díaz publicó un emocionante mensaje en el que manifestó que soñó con este momento desde que era un niño.

"El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial. No me alcanzan las palabras para explicar el orgullo y la felicidad que siento por representar a mi país. Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón y hoy, gracias a Dios, es una realidad", comenzó escribiendo 'Lucho'.

"Gracias a mi familia, a todos los que siempre estuvieron, a los que creyeron en mí cuando apenas comenzaba y a Dios por guiar cada paso de mi camino. Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto. ¡Vamos, Colombia!", añadió.

Los números de Luis Díaz en la temporada 25/26

Luis Díaz no solo se destacó en todas las competencias de Alemania, sino que también en la Champions League.

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El extremo guajiro disputó 51 partidos a lo largo de la temporada, anotó 26 goles y realizó 23 asistencias en 4.060 minutos.

 

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