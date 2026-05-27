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Cárcel para hombre que habría asesinado a su pareja y lanzado el cuerpo desde un quinto piso en Bogotá

Este hombre habría intentado desviar la investigación al asegurar que la mujer se había quitado la vida al saltar del quinto piso.

Feminicidio.
Feminicidio. (Imagen de referencia). Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 27 de 2026
03:59 p. m.
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El 24 de enero de este 2026 ocurrió un feminicidio en el norte de Bogotá. Ana María Cristina Meza Rodríguez, una politóloga de 36 años y con estudios en el exterior, acudió a una reunión en la casa de quien era su pareja, Carlos Mario Rodríguez Rosas.

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Aquel día hubo más personas, pero cuando se fueron; ambos tuvieron una discusión. Se cree que el hombre la atacó en reiteradas ocasiones, a tal punto que intentó asfixiarla tapándole la boca y nariz, provocándole hipoxia cerebral aguda.

La habría asfixiado hasta acabar con su vida

La mujer quedó inconsciente y, al parecer, Rodríguez la abusó sexualmente. Acto seguido, la habría lanzado desde la ventana. Hay que recordar que el apartamento queda en un quinto piso.

Para no levantar sospechas, este hombre presuntamente manipuló los hechos con el fin de que la investigación condujera a que Meza se hubiera quitado la vida saltando voluntariamente.

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“Decide tomar el cuerpo agónico y lo arroja por la ventana del quinto piso, siendo las 00:31 (12:31 a. m.) del 25 de enero. Después, realizó actos orientados a hacer creer que Ana María se había quitado la vida”, aseguró el fiscal Martín Cortés al reconstruir los hechos.

Hombre aseguró que ella se lanzó voluntariamente

El proceso avanzó en las últimas horas con la imputación contra Rodríguez por los delitos de presunto feminicidio agravado y acceso carnal violento. No los aceptó y un juez lo envió a la cárcel.

En medio de la audiencia, el fiscal hizo énfasis en las agresiones que este hombre supuestamente cometió: “Sujetándola por los brazos y muñecas, propinándole golpes en el rostro y acciones de las cuales Ana María intenta librarse o defenderse, razón por la cual se produce la ruptura de tres uñas de su mano derecha y dos de la izquierda”.

La captura de Rodríguez se produjo en medio de una operación de las autoridades contra el homicidio que resultó con 73 arrestos.

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