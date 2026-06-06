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Cuadrado recordó su discusión con Cristiano Ronaldo en medio de un partido de Champions

El jugador antioqueño recordó un capítulo de su paso por la Juventus de Italia donde tuvo que frenar a Cristiano Ronaldo en los camerinos.

Cristiano Cuadrado Juventus
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 06 de 2026
10:03 a. m.
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Uno de los episodios más recordados del paso de Juan Guillermo Cuadrado por la Juventus de Turín, fue cuando tuvo una fuerte discusión con Cristiano Ronaldo en el entretiempo, previo a quedar eliminados de Champions League en la temporada 2020/21 a manos del Porto en octavos de final.

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El cinco veces ganador del Balón de Oro llegó al camerino haciendo fuertes reclamos a sus compañeros. "Jugamos como una mierda, siempre", a lo que tuvo que llegar el colombiano, uno de los capitanes de ese equipo, para intentar calmar las cosas.

"Tranquilo. Tienes que ser un ejemplo para todos", dijo Cuadrado al pararse en frente del portugués, a lo que este respondió. "Yo me incluyo también, no estamos jugando a nada. Tenemos que decir la verdad, es un partido de Champions. ¡Hay que tener personalidad!"

Cuadrado recordó la discusión con Cristiano Ronaldo

Varios años después, el extremo colombiano recordó ese cruce que tuvo con uno de los mejores jugadores de la historia. En diálogo con ESPN, Cuadrado revivió ese momento y aclaró por qué tomó la decisión de hablarle fuerte a Ronaldo.

"Ese día era un partido importante, si ganábamos pasábamos a cuartos, creo. No estábamos jugando tan bien y ya veníamos discutiendo en la cancha, no conmigo, sino con todos los compañeros", dijo inicialmente el actual jugador del Pisa FC.

Sobre el reclamo, explicó. "Es algo que pasa en el partido obviamente, pero en ese momento uno tiene que tener la personalidad. Es Cristiano, estamos en un equipo, pero queremos hacer lo mejor para todos".

Adicionalmente, Cuadrado señaló que esa discusión quedó en el camerino y hasta el día de hoy sostiene una buena amistad con Cristiano Ronaldo.

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