Medellín se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Vasco da Gama

Independiente Medellín se despidió este miércoles 29 de julio de la Copa Sudamericana 2026 tras perder 1-0 frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro.

El conjunto antioqueño cayó por la mínima diferencia ante Vasco da Gama en el partido de vuelta de los play-off de la Copa Sudamericana 2026, resultado que lo dejó fuera del torneo continental, tras un gol de Thiago Mendes para romper el empate al minuto 85.



El atacante brasileño recibió un balón dentro del área y sacó un remate que, aunque no llevaba demasiada potencia, terminó escapándose entre las manos del arquero Éder Chaux, decretando el único gol de la noche.

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El tanto le dio al conjunto brasileño el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que ahora enfrentará a Olimpia de Paraguay, mientras el 'Poderoso de la Montaña' se despidió del certamen continental en el estadio São Januário, de Río de Janeiro.

¿Cómo fue la eliminación del Medellín en la Copa Sudamericana?

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea mostró personalidad durante gran parte del compromiso y, por momentos, fue superior al conjunto brasileño.

En la primera mitad generó las oportunidades más claras gracias al trabajo por las bandas de John Montaño y Juan Córdoba, aunque le faltó eficacia en el último tercio para abrir el marcador.

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En el segundo tiempo, Agustín Martegani tomó protagonismo en la creación y ayudó a que el Medellín ganara metros en el campo. Incluso, el cuadro antioqueño se salvó de un posible penalti en contra luego de que una mano previa invalidara la acción que revisó el VAR.

¿Qué sigue para el Deportivo Independiente Medellín?

Cuando todo apuntaba a que la serie podría definirse en los minutos finales o incluso desde el punto penal, Vasco da Gama encontró la jugada que necesitaba para asegurar la clasificación. Con el 1-0 definitivo, el equipo brasileño avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Olimpia de Paraguay por un cupo en la siguiente ronda.

Para el Medellín, la eliminación representa un duro golpe, especialmente por el buen planteamiento que mostró en territorio brasileño. Ahora, el 'Poderoso de la Montaña' deberá pasar la página y concentrar todos sus esfuerzos en la liga colombiana, mientras busca recuperar protagonismo tras una campaña internacional que terminó definiéndose por un detalle en los minutos finales.