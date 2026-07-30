Emergencia por incendio cerca a Madrid se levanta y en Francia más de 80.000 evacuados vuelven a sus hogares

Europa empieza a ver la salida a una racha de incendios forestales con una intensidad que no se registraba hace décadas. Mientras España levantó el jueves la emergencia generada en los alrededores de Madrid, en el suroeste de Francia más de 80.000 evacuados regresaron a sus hogares.

Las lluvias y una baja en las temperaturas han sido elementos clave en Francia:

El respiro meteorológico se ha convertido en el mejor aliado de los equipos de emergencia. Luego de que el miércoles las temperaturas rozaran los 40 °C y amenazaran con reactivar las llamas, la jornada del jueves trajo consigo un descenso en las temperaturas, que rondaron los 34 °C y precipitaciones dispersas que devolvieron la esperanza a la zona turística cercana a Burdeos.

El cambio de clima permitió a las autoridades autorizar el retorno inmediato de 84.000 ciudadanos a sus viviendas. La medida alivia la crisis provocada por el megaincendio declarado ocho días antes —el peor registrado en territorio francés desde 1949—, que obligó a desplazar en plena temporada vacacional a más de 220.000 personas y consumió 42.000 hectáreas antes de lograr su estabilización.

Aunque la alerta fue levantada, España aborda el tema con cautela:

De forma paralela, la delegación del gobierno español en la región madrileña confirmó que el fuego que devastó más de 25.000 hectáreas al oeste de la capital se encuentra “claramente estabilizado” y “prácticamente sin llamas”, tras varios días sin presentar avances.

“Las mejores condiciones meteorológicas nocturnas han permitido una gran efectividad de los trabajos desarrollados, refrescando la zona y consolidando el perímetro”, señalaron fuentes oficiales al explicar por qué desactivaron el estado de emergencia.

Pese a un nuevo escenario en el que casi no hay focos activos y la cifra de personas que no han podido regresar a sus hogares se redujo a unas mil, los organismos de control abordan el tema con cautela y advierten que el nivel de riesgo de incendio en los alrededores de Madrid continúa siendo “muy alto”; por lo que aún no cantan victoria.