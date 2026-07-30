Luto en el FPC: murió exjugador a sus 33 años

En Turbo, Antioquia, hay un profundo luto debido a que falleció un exjugador que hizo parte del Deportes Tolima y de Once Caldas.

Bismar Córdoba, que había nacido el 19 de septiembre de 1992, tuvo su debut deportivo en 2012 y se desempeñó como volante ofensivo; murió el 29 de julio de 2026, a sus 33 años.

La noticia fue confirmada por medios locales y por 'El Petulante', un creador de contenido que era muy cercano al exfutbolista.

Así se confirmó la muerte de Bismar Córdoba, exjugador del Fútbol Profesional Colombiano

En sus redes sociales, 'El Petulante' compartió ocho fotos junto a Bismar Córdoba y lamentó profundamente su partida.

"Las cosas de Dios, mi gran amigo. Descansa en paz, Bismar Córdoba. Tanto yo molestarte en la vida, hermano. Que Dios perdone tus pecados, mi hermanito, mi pana, mi amigo", escribió.

Además, el periodista Juan Esteban Londoño, que cubre al Once Caldas, también informó el fallecimiento a través de su cuenta de X.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Bismar Córdoba falleció en la Clínica Panamericana, en Apartadó, tras batallar en el último tiempo contra un cáncer.

Así fue la trayectoria de Bismar Córdoba, el exjugador del Fútbol Profesional Colombiano

A lo largo de su carrera, Bismar Córdoba jugó en los siguientes seis clubes del Fútbol Profesional Colombiano:

Envigado (2012).

Bogotá F.C. (2013-2015).

Leones (2015-2016).

Jaguares de Córdoba (2016).

Deportes Tolima (2017-2018).

Once Caldas (2018-2019).

"Todavía era muy joven", "Dios lo acoja en su morada", "siempre fue un gran ser humano", "mucha fortaleza para todos sus seres queridos" y "esta noticia es muy triste", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Además, Haffit David, el cantante de vallenato, también redactó un mensaje de luto.

"Gracias por haber sido tan especial conmigo y mis compañeros. Descansa en paz, hermano mío, me duele mucho tu partida", manifestó.