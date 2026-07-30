CANAL RCN
Deportes

Luto en el FPC: murió exjugador a sus 33 años

A lo largo de su carrera deportiva hizo parte de clubes como Once Caldas, Deportes Tolima y Envigado.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
07:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Turbo, Antioquia, hay un profundo luto debido a que falleció un exjugador que hizo parte del Deportes Tolima y de Once Caldas.

Bismar Córdoba, que había nacido el 19 de septiembre de 1992, tuvo su debut deportivo en 2012 y se desempeñó como volante ofensivo; murió el 29 de julio de 2026, a sus 33 años.

Murió reconocido exjugador de una de las selecciones más importantes: esto se confirmó
RELACIONADO

Murió reconocido exjugador de una de las selecciones más importantes: esto se confirmó

La noticia fue confirmada por medios locales y por 'El Petulante', un creador de contenido que era muy cercano al exfutbolista.

Así se confirmó la muerte de Bismar Córdoba, exjugador del Fútbol Profesional Colombiano

En sus redes sociales, 'El Petulante' compartió ocho fotos junto a Bismar Córdoba y lamentó profundamente su partida.

"Las cosas de Dios, mi gran amigo. Descansa en paz, Bismar Córdoba. Tanto yo molestarte en la vida, hermano. Que Dios perdone tus pecados, mi hermanito, mi pana, mi amigo", escribió.

Además, el periodista Juan Esteban Londoño, que cubre al Once Caldas, también informó el fallecimiento a través de su cuenta de X.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Bismar Córdoba falleció en la Clínica Panamericana, en Apartadó, tras batallar en el último tiempo contra un cáncer.

Así fue la trayectoria de Bismar Córdoba, el exjugador del Fútbol Profesional Colombiano

A lo largo de su carrera, Bismar Córdoba jugó en los siguientes seis clubes del Fútbol Profesional Colombiano:

  • Envigado (2012).
  • Bogotá F.C. (2013-2015).
  • Leones (2015-2016).
  • Jaguares de Córdoba (2016).
  • Deportes Tolima (2017-2018).
  • Once Caldas (2018-2019).

"Todavía era muy joven", "Dios lo acoja en su morada", "siempre fue un gran ser humano", "mucha fortaleza para todos sus seres queridos" y "esta noticia es muy triste", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Murió exfutbolista de selección tras un accidente automovilístico: esto se conoció
RELACIONADO

Murió exfutbolista de selección tras un accidente automovilístico: esto se conoció

Además, Haffit David, el cantante de vallenato, también redactó un mensaje de luto.

"Gracias por haber sido tan especial conmigo y mis compañeros. Descansa en paz, hermano mío, me duele mucho tu partida", manifestó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio Metropolitano

Así lucirá el estadio Metropolitano de Barranquilla tras su remodelación: tendrá 74.000 luces LED

Copa Sudamericana

Medellín se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Vasco da Gama

Radamel Falcao García

Filtran imagen de Falcao en Panamá y crecen los rumores de fichaje

Otras Noticias

Incendios

Emergencia por incendio cerca a Madrid se levanta y en Francia más de 80.000 evacuados vuelven a sus hogares

El incendio cerca de Burdeos es el mayor registrado en Francia desde la década de los cuarenta.

Declaración de renta

Declaración de renta 2026: el tope de consignaciones en Nequi y Daviplata por el que le tocará declarar

Conozca el tope exacto fijado por la DIAN para Nequi y Daviplata que lo obliga a declarar renta este año. Evite sanciones por extemporaneidad.

Inseguridad en Bogotá

Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá

Yeison Jiménez

¿Inexplicable?: entrevista con Luis Alfonso presentó fallas técnicas al hablar sobre Yeison Jiménez

Invima

Prohibieron medicamento para el dolor en Colombia: Invima alerta que su venta es ilegal