Declaración de renta 2026: el tope de consignaciones en Nequi y Daviplata por el que le tocará declarar

Desde el próximo 12 de agosto, millones de colombianos deberán cumplir con una de las obligaciones más importantes del año: la declaración de renta. La obligación corresponde al año gravable 2025, es decir, lo ocurrido con sus finanzas en este periodo.

Precisamente, es aquí donde muchos ciudadanos cometen un error común: pensar que el dinero movido a través de billeteras digitales como Nequi o Daviplata "no cuenta" para la DIAN.

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La realidad es que las consignaciones, transferencias recibidas y acumulados en estas plataformas suman directamente dentro del cálculo de la entidad tributaria. Si durante el año pasado realizó transacciones frecuentes o recibió giros que superaron los topes fijados por la ley, podría estar obligado a declarar sin siquiera saberlo.

Estos son los topes permitidos en Nequi y Daviplata fijados por la DIAN

Bajo la normativa vigente para el año gravable 2025 (cuya declaración se presenta en 2026), el tope fijado para consignaciones, depósitos o inversiones financieras es de 1.400 UVT, lo que equivale a $69.718.600.

Esto significa que cualquier usuario que en el transcurso de todo el año pasado haya acumulado entradas de dinero por esa cifra —lo que representa un promedio de tan solo $5,8 millones al mes— quedará automáticamente obligado a declarar renta, sin importar si el dinero correspondió a ingresos reales, ventas Informales o simples transferencias entre amigos, familiares o cuentas propias.

Por ejemplo, si a un contribuyente le consignan 1.000.000 pesos colombianos en su cuenta de Daviplata y posteriormente transfiere ese mismo dinero a su cuenta de Bancolombia, para efectos del cálculo de la DIAN se registrarán dos movimientos financieros por $1.000.000 cada uno. Es decir, el volumen total de movimientos será de $1.000.000, aunque el dinero corresponda a los mismos recursos.

Ojo, declarar no significa que debe pagar. La declaración es un reporte de su información financiera y, una vez la DIAN realiza el cálculo, algunas personas deberán pagar, mientras que otras no tendrán ningún impuesto a cargo.

Las autoridades tributarias recordaron que las billeteras virtuales están obligadas a reportar información exógena, por lo que mover sumas frecuentes por estas aplicaciones sin el debido control contable puede llevar a los ciudadanos a superar los límites fijados por la ley sin haberlo planeado.